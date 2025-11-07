Correos emite dos sellos con la imagen de Felipe VI y la Princesa Leonor en homenaje a la monarquía parlamentaria

Los sellos de el Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias, Leonor, que Correos emitirá para rendir homenaje a la Casa Real Española. - CORREOS

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido una edición especial de sellos con la imagen del Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias como homenaje a la Casa Real Española y a la monarquía parlamentaria, una tirada de 60.000 unidades que se comenzarán a emitir a partir de este viernes.

Así ha anunciado la empresa pública, en un comunicado recogido por Europa Press, el lanzamiento de la edición compuesta por dos sellos --cada uno con el busto de los protagonistas-- de 40 por 40 milímetros, sobre una imagen de la Congreso, la cual consideran "sede de la monarquía parlamentaria" y "representante del pueblo español".

Esta tirada, que rinde homenaje a la Casa Real días antes de que se cumpla el 50 aniversario de la proclamación de la monarquía parlamentaria, corresponde a la serie 'Casa Real Española' y cuenta con 60.000 unidades en circulación con un precio de seis euros por sello, es decir, doce euros por la edición completa. Se trata de la primera tirada de estampas en las que aparecen ambas personalidades en una misma edición.

Correos ha anunciado que los sellos están plasmados en papel estucado, engomado y fosforescente. Además, el efecto postal incluye una "prueba de artista impresa en 'offset'" y calcografía, limitada en 10.500 ejemplares.

Entre los sellos dedicados a "conmemorar momentos clave" de la Casa Real, se encuentran las ediciones emitidas por la proclamación de Felipe VI en 2017, la del décimo aniversario de la misma en 2024, o la que celebra el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor, de la cual, se emitieron 248.00 ejemplares tras haberse agotado la primera edición.

La emisión se ha anunciado en esta fecha con motivo del día de la Casa Real en la 63ª Exposición Filatélica Nacional, que se celebra en Cádiz hasta este domingo 9 de noviembre.

Los sellos ya se pueden adquirir en las oficinas de Correos a través de 'Correos Market', contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail 'atcliente.filatelia@correos.com' o llamando al '915 197 197'.