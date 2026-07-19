Las Cortes y el Gobierno se alían para celebrar los 50 años de las elecciones del 1977 y la Constitución de 1978

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MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso, el Senado y el Gobierno han acordado crear una comisión que se encargará de organizar los actos conmemorativos por los 50 años de las primeras elecciones democráticas celebradas tras la muerte de Franco, que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977, y la aprobación de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978.

Las Cortes Generales tienen previsto organizar un programa de actividades con motivo del L aniversario de ambos hitos históricos, que tendrán lugar durante 2027 y 2028, a través de las cuales presentará la evolución y transformación que ha tenido España en este medio siglo.

Estas celebraciones tendrán lugar tras las organizadas para conmemorar las cinco décadas transcurridas desde la muerte del dictador, que se agruparon bajo el título 'España en Libertad', y a las que también se sumó el Congreso.

Para organizar esta nueva tanda de actividades relacionadas con la recuperación de la democracia, las Cortes y el Gobierno van a activar una Comisión Organizadora que se encargará de validar los actos conmemorativos y que integrarán la propia presidenta de la Cámara, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, miembros de las mesas de ambas cámaras y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas.

Asimismo, formarán parte de la citada Comisión el secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, la letrada mayor y secretaria general del Senado, así como la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso, que ejercerá de Secretaría de la Comisión Organizadora, y la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos del Senado.

Y UN CONSEJO ASESOR

Esta comisión contará con las recomendaciones de un Consejo Asesor que estará formado por personas que, por su trayectoria, experiencia o representación, puedan contribuir a conformar un programa de actos acorde con la relevancia de esta conmemoración.

Según el acuerdo alcanzado por la Mesa del Congreso al que tuvo acceso Europa Press, el Consejo Asesor, cuyos miembros no recibirán remuneración alguna, propondrá actividades que se incorporarán al programa de conmemoración.

Además, tanto la presidenta del Congreso como el del Senado tienen previsto enviar cartas conjuntas a otras instituciones, administraciones y medios de comunicación para que participarán en la conmemoración del 50 aniversario.

ÚLTIMOS ACTOS CONMEMORATIVOS

El pasado febrero, el Congreso acogió una sesión solemne, presidida por el Rey, para celebrar que la Carta Magna de 1978, que cuenta con 47 años de vigencia, es ya la más longeva de la historia, y el año pasado el Jefe del Estado también participó en un coloquio por los 50 años de la monarquía parlamentaria.

Y desde el inicio de esta legislatura Armengol recuperó la celebración en periodo estival de las Jornadas de Puertas Abiertas en conmemoración precisamente de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. Habitualmente estas Jornadas se habían reservado para los días previos a los homenajes anuales que las Cortes realizan a la Constitución cada 6 de diciembre.