Las Cortes valencianas vuelven a rechazar comisión de investigación sobre la sentencia de abusos del exmarido de Oltra

VALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento valenciano ha rechazado otra vez la creación de una comisión de investigación sobre la actuación de la Conselleria en el caso por el que se ha condenado a cinco años al educador Luis Eduardo Ramírez, exmarido de Mónica Oltra, por abusos sexuales a una menor, con los votos en contra de los grupos que apoyan al Botànic.

La portavoz adjunta del PP, Elena Bastidas, ha propuesto crear esta comisión y ha criticado a Oltra por tener "muchos frentes abiertos" y no haber ofrecido, a su juicio, "ninguna respuesta o respuestas insuficientes", por lo que ha pedido de nuevo crear este organismo para "encontrar la verdad y depurar responsabilidades".

Bastidas ha instado a investigar para conocer "la verdad de Maite --la víctima de este caso-- y de tantos niños de centros de menores". También ha pedido que la comisión genere "las recomendaciones oportunas para evitar en el futuro actuaciones similares". "Con su apoyo o sin él, llegaremos hasta la verdad", ha agregado.

Vox ha apoyado la creación de esta comisión, sobre un caso que ha considerado de "extrema gravedad". "Son hipócritas", ha espetado Ana Vega al Botànic, y les ha acusado de aplicar "rodillo puro y duro" porque "se niegan a investigar". "Dudo que sus votantes estén de acuerdo con no investigar", ha agregado.

Ciudadanos también ha apoyado la creación. Mamen Peris ha señaladoi que ha habido "errores con Maite" y que hay que corregirlos. También le ha preguntado "cuándo ha pedido perdón la Conselleria a la víctima".

BOTÀNIC EN CONTRA

Desde Compromís, Carles Esteve ha señalado que es la "cuarta vez" que se debate este tema en esta legislatura, y ha acusado a Bastidas que "no viene a debatir" porque "aquí viene a todo menos a escuchar". "No le importan los niños ni las niñas", le ha espetado.

Además, ha agregado: "No hay nada más que investigar. Esto no se estira más, por mucho que ustedes quieran", y le ha reprochado a Bastidas que no hiciera "ni una sola pregunta" a Oltra en su comparecencia, y le ha criticado por no estar "ni un minuto" estudiando la documentación.

Por su parte, Manolo Mata (PSPV-PSOE) ha recriminado a la oposición: "¿Qué comisiones han pedido para que se investigue a una residencia de mayores donde se viola a una señora con Alzhéimer?". También les ha afeado que "lo que están haciendo es muy miserable", y le ha reprochado a Bastidas que ha mentido "de manera bellaca y torticera". "Solo les interesa destruir a Mónica Oltra", les ha reprochado.

"Nunca pensé que llegaríamos a debatir en estos términos después de que la vicepresidenta se desnudara el alma jurídica y personal no una, sino mil veces", le ha señalado. Así, ha agregado que "hay una víctima que debe ser mimada, reparada, acompañada y protegida" y les ha preguntado: "¿Qué necesidad tiene Maite de pasar un calvario de comisión judicial en que se exhiban informes que dicen que no es creíble?".

Irene Gómez (Unides Podem) ha asegurado que "no existe ninguna investigación contra la vicepresidenta ni contra la Conselleria de Igualdad" por lo que "no tiene ningún sentido" esta comisión "como usted (Bastidas) llama, de la verdad".