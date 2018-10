Cospedal optará a liderar el PP: "He dado la cara siempre, me la han partido varias veces pero me he levantado"

Publicado 19/06/2018 12:50:51 CET

La exministra, que competirá con Santamaría, dice que esta decisión no se toma "a la contra ni contra nadie" porque sería "mezquino". Dice que se siente "preparada" y avanza que se presenta para "ganar" y recuperar el centro-derecha".

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este martes que finalmente estará en la carrera para hacerse con la Presidencia del partido en el congreso extraordinario que se celebrará los días 20 y 21 de julio. En su discurso, ha asegurado que se presenta con un proyecto "integrador" y ha subrayado que ella "siempre" ha dado la cara.

"He dado la cara y siempre la daré. Me la han partido unas cuentas veces como bien sabéis y seguro que lo volverán a hacer, pero siempre me he vuelto a levantar y lo volveré a hacer seguro como antes gracias al cariño y apoyo de cientos de compañeros y al PP", ha proclamado en su discurso ante la Junta Directiva regional del PP de Castilla-La Mancha, un mensaje que en el PP interpretan que va dirigido a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ante los casos de corrupción que han afectado al PP.

Cospedal, que ha estado arropada en Toledo por los líderes provinciales del partido y decenas de cargos y afiliados del partido, es la sexta persona que anuncia su intención de suceder a Rajoy. Esta misma mañana, lo ha hecho también Santamaría y antes se postularon el exminitro José Manuel García-Margallo, Pablo Casado, José Ramón García-Hernádez y José Luis Bayo.

RECUPERAR EL CENTRO DERECHA Y "GANAR, GANAR Y GANAR"

María Dolores de Cospedal ha subrayado que el PP "representa como ningún otro la pasión por la libertad". "Estoy preparada. Me siento preparada. Me presento para dar la batalla con todas mis energías en un momento en el que nuestra formación es esencial para el futuro de España. La suerte de ambas están unidas por un brazo que no se va a quebrar", ha dicho.

Además, ha afirmado que se presenta para "reivindicar" el liderazgo del PP y para recuperar el centro-derecha. "Me presento para ganar, para ganar y para ganar". Abundando en esta idea, ha asegurado que quiere ganar "las elecciones generales, las europeas, y volver a reunir a todos aquellos que en su día estuvieron en torno al PP".

"Sé muy bien lo que tengo que hacer y os pido vuestro apoyo. Me presento porque voy a situar el orgullo de nuestra ideología en el frontispicio del proyecto político", ha desgranado Cospedal, que ocupa la Secretaría general del PP desde junio de 2008.

NO VA CONTRA NADIE PORQUE SERÍA "MEZQUINO"

La ya candidata a suceder a Mariano Rajoy ha querido aclarar "de forma rotunda" que "una decisión así no se toma a la contra ni contra nadie" porque "sería muy mezquino". Es más, ha asegurado que se presenta con un proyecto "integrador" y ha invitado a aquellos que han formado parte del Ejecutivo del PP a que se sumen a su empresa.

Además, ha ofrecido "un programa que tendrá en cuenta todas las singularidades" de cada uno de los territorios, pero "centrados siempre en España y el interés general del conjunto de los españoles". "Creo con orgullo y sin complejos en la seña de identidad de nuestro partido, que es y seguirá siendo el primer partido político de Europa", ha ha apostillado.

DICE QUE ESTÁ PREPARADA

También ha querido poner de manifiesto que su preparación le viene además porque ya sabe lo que es gobernar tras su Presidencia en Castilla-La Mancha y porque, conoce "muy bien la formación", algo de lo que se siente "muy orgullosa".

Ha puesto de relieve el "orgullo" que le ha producido su cargo al frente de la Secretaría General del partido, además de resaltar el "honor" de haber sido la primera mujer en haber ostentado este cargo. "Conozco en todos los rincones de España a cientos, miles de mujeres que día tras día se levantan con una noble aspiración, como es trabajar por sus compatriotas", ha añadido.

Ha defendido además que conoce "muy bien" el partido, y luego de reconocer que se ha equivocado "en muchas ocasiones", el sentido de la responsabilidad y del deber la ha llevado a comportarse como, a su juicio, se esperaba de ella.

SOBERANÍA NACIONAL Y PAPEL DE LA MUJER

María Dolores de Cospedal ha plagado su discurso de referencias a la unidad de España y a la defensa del papel de la mujer. Así, ha insistido en varias ocasiones en que la propuesta de su candidatura pretende "defender la soberanía nacional y la igualdad de los españoles en cualquier parte del territorio nacional".

"Me presento para hacer frente a quienes pretenden malograr nuestra historia como nación. Para delatar la futilidad y la injusticia de algunas estrategias de apaciguamiento y contemporización ante quienes sólo quieren romper España", ha apuntalado.

Cospedal ha querido hacer valer el papel de la mujer, considerando que "ha llegado el momento" de que sea una de ellas quien presida la formación. "Me presenté a unas autonómicas en Castilla-La Mancha y los adversarios decían que no estaba preparada para que la gobernara una mujer. Quizá hoy algunos digan lo mismo. La sociedad española está tan preparada para una mujer como para un hombre", ha afirmado antes de agradecer el papel a todas las mujeres 'populares' que "abrieron camino" dentro de la formación.

Así, ha apuntado que siente cómo esas mujeres le han pasado "la antorcha" para presentarse a liderar "y servir a este gran partido". "Quiero ser la primera mujer que presida el PP. Y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España", ha asegurado, provocando un largo aplauso de las decenas de militantes que le han arropado en este acto.

"MANO FIRME CONTRA LA CORRUPCIÓN"

Otra de las armas que ha presentado para defender su candidatura ha sido su "mano firme contra la corrupción", para lo que ha abogado por "aunar fuerzas, y resituar los valores del partido en la vanguardia del proyecto político".

Así, ha puesto el acento en que ha luchado por hacer respetar las siglas del PP, agregando que ha vivido tiempos "felices, y duros", enfrentándose a "individuos" --en referencia velada a Luis Bárcenas-- "que ensuciaron con sus delitos a las siglas del partido y que hoy están donde tienen que estar".

"Os propongo serviros para que entre todos sirvamos a los españoles. Os propongo un proyecto de futuro. Hoy tengo el inmenso honor, y lo digo con alegría y con ilusión y un enorme sentido de la responsabilidad de presentar mi candidatura a la Presidencia, con humildad y determinación. Y os pido confianza y apoyo", ha manifestado.

En su opinión, lo que ella ofrece no es si no lo que se puede "conseguir entre todos". "Un partido ganador y de Gobierno. Ilusión y experiencia. Trabajo, unidad y victoria. Victoria, victoria y victoria", ha espetado.

Esta decisión ha sido consultada con "compañeros y amigos", además de que con su familia y seres queridos. "Adopto esta decisión no sin antes meditar sobre todo lo que me ha conducido hasta aquí. Conozco en profundidad el Estado. Soy abogada del Estado. Fui consejera laboral en la embajada de Washington", ha dicho Cospedal, que ha hecho un análisis de toda su trayectoria política y ha exhibido sus cargos.