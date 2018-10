Cospedal prefiere la "dieta" antes que subir impuestos o congelar las pensiones"

Actualizado 02/09/2011 13:52:30 CET

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido su plan de ahorro hecho para garantizar los servicios sociales en la región y ha asegurado que ella prefiere la "dieta" antes que subir impuestos, congelar las pensiones o rebajar el sueldo de los funcionarios, "que es lo que ha hecho hasta ahora para luchar contra el déficit el PSOE".

"Yo prefiero la dieta de venta de inmuebles, de venta de coches de lujo, de venta de patrimonio de la Administración, y exigir un esfuerzo, no bajar el sueldo, a aquellos servidores públicos que prestan los servicios, antes que subir impuestos, congelar las pensiones, o rebajar el sueldo a los funcionarios, que es lo que ha hecho hasta ahora para luchar contra el déficit el PSOE", ha explicado.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Cospedal ha explicado que el Plan de Garantía de los Servicios Sociales de Básicos de Castilla-La Mancha tiene un objetivo básico: la garantía de las prestaciones sociales básicas, de los derechos sociales básicos, y la creación de empleo. Además, ha asegurado que en este plan "no se sube ni un solo euro de impuestos".

"Nosotros no hemos hecho un plan de ahorro porque sí o por el gusto de adelgazar la Administración por adelgazarla o de ser austeros por el hecho de serlo, hemos hecho un plan de ahorro porque hay que garantizar los servicios sociales básicos porque si no, no se garantizan", ha agregado la presidenta regional.

Es por ello que ha señalado que cuando el PSOE habla de que con este plan peligra el Estado del Bienestar es todo lo contrario, ya que "con la deriva que llevábamos llegaba un momento en que no se podía pagar la sanidad pública, la educación y los servicios sociales".

Además, ha contestado a los que le acusan de que con este plan se va a destruir empleos, que "en los últimos años en Castilla-La Mancha se han destruido 120.000 puestos de trabajo". Para Cospedal, "la demagogia no va a ningún sitio" y ha indicado que su plan está teniendo una acogida que "no se puede decir que sea mala".

Sobre si el plan de ahorro en Castilla-La Mancha es un adelanto del programa electoral del PP, Cospedal ha manifestado que a nivel estatal hay que aplicar un plan de austeridad, junto con "medidas que puedan ser incentivadoras en la creación de empleo".

Según ha dicho, en cada administración habrá que aplicar la austeridad que sea necesaria ya que "todas no están igual" y dependerá de "cómo esté el estado de las cuentas del estado que, por cierto, es bastante malo". "Hay que aplicar un plan de austeridad junto con medidas que puedan ser incentivadoras en la creación de empleo y que no suponga detraer recursos de los ciudadanos, por ejemplo no subir los impuestos", ha concluido.