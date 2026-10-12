Costa pide que el próximo presupuesto de UE blinde la cohesión y coloca vivienda, energía y menos burocracia como retos

Antonio Costa, en foto de Archivo - Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ DPA

BRUSELAS 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha sido el encargado de abrir la sesión inaugural de una nueva edición de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, y lo ha hecho con un discurso en el que ha exhortado a la Comisión Europea a que en la negociación del nuevo marco presupuestario no se dejen de lado las políticas de cohesión, al mismo tiempo que ha colocado la crisis de la vivienda, la transformación energética o la necesidad de un sistema menos burocrático como principales retos del continente.

Tras ensalzar el trabajo de ciudades y regiones como "esencial" para la cohesión territorial por "ser los más cercanos a los ciudadanos", ha alertado de los desafíos a los que se enfrentan y les ha instado a "proteger su prosperidad" en un contexto de "cambio demográfico, transición climática y cambios energéticos".

Unos desafíos que "requieren prioridades comunes y acciones determinadas", algo que ha desgranado en tres grandes áreas, empezando por la energía.

"Los precios de la energía son centrales en la ecuación. La crisis actual de Oriente Medio y su impacto en los suministros de energía requieren la necesidad de la descarbonización y una mayor eficacia hacia la independencia basada en nuestras fuentes de energía renovables y nucleares", ha considerado.

Y es que, en su opinión, "ya se ven los beneficios en las regiones con más renovables, que disfrutan de precios de electricidad significativamente bajos".

Por ello, ha llamado a "acelerar la transición energética para una mejor estrategia a largo plazo que garantice autonomía en Europa y precios bajos".

Al margen de ello, ha apuntado a los problemas en el corto plazo, escenario en el que "los objetivos y las medidas temporales son necesarias para proteger a familias y negocios", algo ante lo que la Comisión Europea "ya ha hecho algunas propuestas para proporcionar alivio inmediato".

ENERGÍA, VIVIENDA Y BUROCRACIA

Pero para el presidente del Consejo Europeo, la transición energética "no se trata solo de generar energía renovable", sino también de "transformar la movilidad y mejorar la eficiencia".

Por ello, pide mejorar el transporte público, los vehículos eléctricos o los puntos de carga, a lo que ha sumado las políticas y eficiencia en los hogares, "algo que no será posible sin el apoyo de la Comisión Europea".

Antonio Costa también ha reparado en los problemas de acceso al parque de alquiler de vivienda, algo que afecta "de Copenhague a Lisboa y de Dublín a Atenas", un asunto que "ha sido uno de los principales problemas urgentes de los ciudadanos".

Una crisis que "afecta a las rentas bajas, pero también a la clase media", y es que la falta de oferta comienza a "desilusionar", ha admitido.

El alquiler es "una responsabilidad de las autoridades nacionales, regionales y locales, pero la UE puede complementar esfuerzos y puede ayudar", ha afirmado Costa, quien asegura que desde el órgano que dirige ya está explorando cómo hacer que "la Unión Europea pueda apoyar esfuerzos a través de una mejor regulación y de más innovación". "Necesitamos una respuesta a todos los niveles en esta crisis para fortalecer la cohesión social", asegura.

SIMPLIFICAR BUROCRACIA

La tercera pata de su argumento ha sido la petición de "simplificar a través de mejores reglas y menos directivas" la burocracia continental "para garantizar una consistencia mayor y reducir la fragmentación en cada mercado".

"Necesitamos procedimientos más rápidos, más sencillos y más predecibles para ayudar a los negocios a invertir y crecer".

Para todas estas peticiones, ha dicho, se necesita un presupuesto a largo plazo "que responda a los desafíos de este momento histórico".

Para Costa "no se trata solo de números", ya que aquí se trata de una elección política "sobre el futuro y la Europa" que ahora hay que construir "juntos".

"El próximo presupuesto a largo plazo debe poner en marcha la transformación industrial, la defensa, la seguridad y la resiliencia estratégica, y seguir apoyando las políticas de cohesión y agricultura, los pilares del desarrollo regional", ha zanjado.

Para ello, y desde su posición, ha prometido instar "a todos los involucrados a negociar con una mente abierta y el espíritu de una responsabilidad colectiva, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a fin de año".

"En estos tiempos geopolíticos turbulentos, Europa debe ser estable y tener medios para actuar y unidad para enfrentar desafíos", ha indicado. "Una Europa fuerte es construida desde el fondo y a través de regiones empoderadas".