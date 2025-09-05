Costa se reunirá el 16 de septiembre en Madrid con Sánchez como parte de su "gira de capitales"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, a 16 de mayo de 2025, en Tirana (Albania).- Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo



El presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajará a Madrid el próximo 16 de septiembre para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de la "gira de capitales" con la que está recorriendo los Estados miembro para preparar con los líderes europeos próximas cumbres europeas e internacionales.

Aunque inicialmente el Consejo había informado de que el encuentro se produciría el 11 de septiembre, posteriormente fuentes del mismo han aclarado a Europa Press que finalmente tendrá lugar el 16 de septiembre. El motivo de este cambio de fecha, han explicado las fuentes, han sido "razones logísticas" relacionadas con la agenda de viajes de Costa.

El objetivo del exprimer ministro portugués es conocer de primera mano las preocupaciones y prioridades de cada miembro del Consejo Europeo en encuentros bilaterales antes de que se vean a Veintisiete el próximo octubre, primero en una reunión informal en Copenhague el 1 de octubre y, después, en el Consejo Europeo del 23 y 24 del mismo mes, en Bruselas.

Esta nueva gira arrancó el 27 de agosto en Bélgica y la próxima semana llevará a Costa a Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia.

Se trata de reuniones de trabajo con las que los dirigentes europeos podrán contribuir a diseñar la agenda de los próximos meses y discutir sobre todas las prioridades políticas y métodos de trabajo en el seno del Consejo Europeo, según indicó la institución en un comunicado.