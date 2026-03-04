Costa traslada a Sánchez la "plena solidaridad de la UE" tras las amenazas de Trump a España

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, charla con el presidente del Gobierno, Padro Sánchez, en una cumbre en Bruselas el pasado octubre. - Frederic Sierakowski/European Co / DPA - Archivo

BRUSELAS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "plena solidaridad de la Unión Europea con España", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara el martes con romper relaciones comerciales con el país por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"La Unión Europea siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembro estén plenamente protegidos", ha escrito el exprimer ministro portugués, en un mensaje difundido en sus redes sociales tras mantener una llamada con Sánchez.

Costa también ha expresado que la Unión reafirma su "firme compromiso con los principios del Derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo", en un mensaje en el que, sin embargo, ha evitado toda mención directa al presidente Trump o a Estados Unidos.

TRUMP AMENAZA CON CORTAR TODA RELACIÓN

"España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", dijo Trump el martes, en declaraciones desde el Despacho Oval y ante el canciller alemán, Friedrich Merz, quien más tarde no reaccionó a la amenaza contra España, pero sí apuntó que los aliados tratan de "convencer" a España de que llegue al 3% o 3,5% del PIB en gasto militar acordado en el seno de la OTAN.

El presidente norteamericano tachó de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. "No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%", afeó.

"Vamos a cortar todo el comercio", insistió, para asegurar después que su Administración "no quiere tener nada con España" e insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España".