Costa verá a Sánchez el 10 de septiembre en Madrid como parte de su gira de capitales para negociar el presupuesto UE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente del Consejo Europeo, António Costa (i) - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

BRUSELAS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunirá el próximo 10 de septiembre en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una jornada que le llevará a La Valeta, Madrid y Lisboa como parte de su "gira de capitales" para avanzar en las negociaciones del próximo presupuesto de la Unión Europeo 2028-2034.

Hasta ahora, el exprimer ministro portugués ha recorrido 13 Estados miembro, incluidos Hungría, Grecia y Chipre, y en esta próxima semana verá a otra media docena de líderes europeos, empezando el miércoles con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Ya el jueves, Costa se reunirá con el primer ministro de Malta, Robert Abela; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y con el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro. La semana de reuniones con mandatarios europeos concluirá el domingo con un encuentro del socialista luso con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo.

Tras las primeras reuniones a finales de agosto, Costa ya insistió en que este otoño resultará "decisivo" para cerrar un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), que deberá tener como pilares la competitividad, la transformación industrial, la defensa, la seguridad o la resiliencia estratégica, entre otros asuntos.

Para el socialista portugués, el presupuesto europeo para los próximos años también debe reflejar "las exigencias de los tiempos difíciles que vivimos", por lo que "deberá tener una estructura completamente diferente" a la de los presupuestos anteriores, siempre garantizando la continuidad de los fondos destinados a la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común (PAC).