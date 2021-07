Críticos de Ciudadanos apoyan a la portavoz en Lleida que acusa al partido de intentara "purgarla" por discrepante

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miembros del sector crítico de Ciudadanos han expresado su apoyo a la portavoz en el Ayuntamiento de Lleida, Ángeles Ribes, después de que ésta denunciara que la dirección nacional del partido ha intentado hacer una "purga" y apartarla de su cargo por las discrepancias que ha manifestado públicamente respecto a decisiones de la Ejecutiva encabezada por Inés Arrimadas.

Pedro Miret, el único representante de la corriente crítica Renovadores Cs que logró ser elegido recientemente como miembro del Consejo General de Ciudadanos, se ha preguntado si hay alguien que siga pensando que "se puede construir y dirigir un partido en contra de las bases del mismo".

"Sólo con liderazgos salidos de las bases conseguiremos seguir hacia delante", ha escrito en un mensaje en Twitter en el que ha manifestado su respaldo a la portavoz en el Consistorio de Lleida y ha señalado que "los liderazgos se ganan, no se imponen".

Según ha explicado la propia Ribes este miércoles en rueda de prensa, el grupo municipal de Cs, compuesto por tres concejales, había recibido un correo electrónico de la Secretaría de Acción Institucional del partido. En este e-mail --cuyo contenido ha publicado Ribes en su cuenta de Twitter--, se les comunicaba que la portavocía debía pasar a manos de la edil María Burrel y se pedía que este cambio se hiciera efectivo antes del próximo viernes.

DOS DE LOS TRES CONCEJALES DESOBEDECEN AL PARTIDO

Sin embargo, Ribes y Burrel desobedecieron la orden recibida. En una votación durante una reunión celebrada el martes, decidieron que la hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento mantendría este cargo, que Burrel dejaría de ser portavoz adjunta y que el concejal José María Córdoba ocuparía este puesto.

Por su parte, la dirección de Ciudadanos en Lleida ha confirmado que Ribes "se ha negado a aceptar la decisión de relevarla de su cargo", que responde a "la voluntad del partido de ofrecer una imagen renovada que represente los valores liberales y progresistas" que defiende Cs en el conjunto de España y "de los que es público y notorio que Ribes lleva tiempo discrepando".

Desde la dirección nacional no se ha dado ninguna explicación a Europa Press sobre esta cuestión, pero no es la primera vez que la Ejecutiva se encuentra con que representantes del partido en Ayuntamientos o Parlamentos autonómicos no acatan sus decisiones.

Ángeles Ribes pertenece a Renovadores Cs, un grupo formado por militantes, exmilitantes y simpatizantes de la formación naranja que reclaman una refundación del partido, con "una nueva cultura participativa que ilusione a los afiliados y una nueva estrategia" que permita "recuperar la credibilidad ante los españoles y volver a la senda de los éxitos electorales".

LA DIRECCIÓN DE Cs "NOS LLEVA A TODOS AL ABISMO"

Ribes, que ha estado acompañada en la rueda de prensa por otro miembro de Renovadores Cs, Miguel Ángel Ibáñez, concejal en el Ayuntamiento de Gavá (Barcelona), sostiene que la dirección nacional de Ciudadanos ha intentado hacer una "purga" contra ella tan solo dos días después de que la convención política que el partido celebró el pasado fin de semana en Madrid.

"Quiero dejar una cosa clara: Ciudadanos está lleno de personas absolutamente comprometidas y estupendas. Pero esta directiva nos lleva a todos al abismo", ha advertido la concejal, que, tras el hundimiento de Cs en las elecciones catalanas del pasado febrero, reclamó "renovación y autocrítica", sin "censuras o descalificaciones" por parte de la Ejecutiva a quienes piensan distinto.

Sergio Sanz, María Valle y Carmen de Rivera, exdiputados en el Parlament de Cataluña que también se unieron a Renovadores Cs, han trasladado su apoyo a Ribes, destacando su "compromiso y lealtad" al proyecto del partido. "Un partido que quiera ser imagen de seriedad y credibilidad ante sus votantes no puede ser dictatorial con sus cargos y sus bases", ha afirmado Valle.