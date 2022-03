Cs cree que el PP debería haber animado a sus cargos a comparecer en la comisión sobre el espionaje a Ayuso

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional Ciudadanos, Edmundo Bal, ha sostenido que el PP habría ayudado a aclarar si hubo o no un espionaje a Isabel Díaz Ayuso de haber animado a sus cargos a comparecer en la comisión de investigación que arranca este lunes en el Ayuntamiento de Madrid.

"Me encantaría que los políticos fueran a las comisiones a contar lo que saben, si es que saben algo, y de esa forma clarificaran estos hechos verdaderamente bochornosos y preocupantes en el seno del PP", ha afirmado durante una rueda de prensa Bal, que ha criticado al PP por no saber gestionar los presuntos hechos "de una forma correcta".

El PP "debería haberle dicho a sus cargos que comparecieran y esclarecieran lo que tuvieran que esclarecer", ha reclamado el portavoz 'naranja', para agregar que por ausentarse de esta comisión de investigación "parece que uno tiene algo que ocultar" al eludir el "escrutinio público" de los grupos parlamentarios municipales.

Entre las personas convocadas que no acudirán están la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el todavía líder del PP, Pablo Casado; los extitulares de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, o Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia.

"Las personas que no comparecen están en su derecho a no hacerlo, pero, por otra parte, a uno como político le encantaría que estas personas no tuvieran ningún miedo a expresarse, a contar las cosas", ha señalado Bal. Los políticos sin cargos municipales no tienen la obligación de acudir a esta comisión, presidida por Ciudadanos.

Bal ha reivindicado que su partido, a pesar de ser el socio del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, ha forzado al PP a abrir esta comisión de investigación, prevista hasta el 9 de mayo.