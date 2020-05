CSIF exige a Justicia medidas de protección efectiva antes de pasar a la fase 2 el 28 de mayo

Piden test serológicos para toda la plantilla antes de su reincorporación y que se delimiten aforos máximos en sedes judiciales

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Ministerio de Justicia que aplique de forma efectiva las medidas de protección frente al coronavirus en las oficinas judiciales antes de pasar a la fase 2 de la desescalada de la Administración de Justicia, que será el próximo martes 26 de mayo.

Si bien el sindicato mayoritario en el sector Justicia comparte con el departamento del ministro Juan Carlos Campo la necesidad de reactivar el trabajo, consideran que esta vuelta a la normalidad debe hacerse "de forma segura y poniendo los medios de protección adecuados". Para ello piden por ejemplo que se hagan test a toda la plantilla antes de su reincorporación y que se delimiten aforos máximos en sedes judiciales.

En un comunicado del sindicato, señalan que en la reunión que mantuvieron este jueves altos cargos del ministerio con representantes de los funcionarios, les anunciaron además que la fase 3 se pondrá en marcha el 9 de junio, si bien la suspensión de los plazos procesales se levanta el día 4 de junio y la de los plazos administrativos acaba el día 1.

El pase a fase 2 supondrá el incremento de las dotaciones presenciales, que llegarán hasta un 70 por ciento de la plantilla en todos los órganos judiciales en turnos rotatorios diarios con independencia de la fase de desescalada general en la que se encuentre la provincia donde radique el órgano judicial. Algo que también critican ya que consideran que las fases en Justicia deberían coincidir con la desescalada asimetrica propuesta por Sanidad.

Desde el ministerio, les aseguraron asimismo la compra de un millón de mascarillas sólo para el ámbito de sus competencias en Justicia y les adelantaron que llegarán en el mes de julio. Este suministro sería el necesario para cubrir necesidades hasta el mes de septiembre u octubre, y al hilo, les comunicaron que han encargado ya a una empresa la medición de los espacios para determinar los aforos en las sedes judiciales.

MEDIDAS EFECTIVAS, NO PROMESAS

Sin embargo, desde el CSIF señalan que los funcionarios tienen derecho a medidas efectivas y no que tras más de 65 días de estado de alarma "se siga hablando de promesas y anuncios de unos medios que no llegan". Por eso, advierten de que no dudarán en denunciar las infracciones que se detecten en materia de seguridad y salud.

"CSIF lamenta que el Ministerio siga supeditando la desescalada en Justicia a criterios ajenos a la seguridad laboral. El Ministerio sigue con su plan de desescalada al margen de los criterios de la autoridad sanitaria y, ahora, admite que se va a entrar en la fase 2 sin completar las medidas de seguridad que el propio ministro firmó", lamentan.

En este sentido, entienden que no se puede afrontar la desescalada sin aplicar medidas de seguridad, y recuerdan que en breve comenzarán a señalarse juicios sin haberse establecido aforos máximos. Denuncian asimismo que no ha habido evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial, el uso de las salas de vista, el establecimiento de recorridos internos, el uso de ascensores, o el manejo de expedientes, piezas de convicción y paquetes.

INJERENCIA DEL CGPJ EN SALUD LABORAL

Además, desde el CSIF denuncian la injerencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los Comités de seguimiento en los Tribunales Superiores de Justicia en la toma de decisiones sobre salud laboral que no son de su competencia. "Unos comités en los que se ha excluido a la representación del 85% del personal de Justicia y que, sin embargo, cuentan con representación de colegios profesionales, además, de las administraciones con competencias en materia de Justicia", explican.

En relación a los test, consideran que son necesarios para todo el personal antes de su reincorporación, y especialmente para los que regresen tras pasar la covid-19 o haber estado aislados con síntomas o por contacto estrecho con contagiados.

En este sentido, CSIF ha denunciado por escrito que ni siquiera los mutualistas de MUGEJU que, conforme al protocolo debían someterse a las pruebas, han sido objeto de ellas por la negativa de las entidades médicas concertadas con la mutualidad a practicar dichas pruebas sin que el mutualista las pague de su bolsillo.

A esta reunión también asistieron portavoces del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), de CCOO y de UGT. Desde el STAJ demandaron a Justicia que se elaboren protocolos de actuación en salas de vista o salas de espera para los ciudadanos que acudan a los órganos judiciales, además del establecimiento de la cita previa, sin la cual no podrá accederse a los juzgados y tribunales.

Desde CCOO apuntaron que el ministerio se ha comprometido a potenciar el funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud y la mejora progresiva con contratación de personal técnico y sanitario en los Servicios de Prevención.