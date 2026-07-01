CSIF exige reforzar los consulados y alerta de "riesgo de colapso" por las nacionalizaciones de la 'Ley de nietos'

Archivo - Fachada del Consulado de España, a 21 de mayo de 2024, en Buenos Aires (Argentina). - Matías Baglietto - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido reforzar de forma urgente los servicios consulares en Latinoamérica ante el "riesgo de colapso" por las solicitudes para obtener la nacionalidad española, en el marco de la mencionada 'Ley de Nietos'.

También ha reclamado "respeto y protección" a la labor del personal funcionario frente al debate político suscitado por la polémica suscitada en el plano político por esta disposición adicional recogida en la Ley de Memoria Democrátiva.

Según datos recabados por CSIF en las embajadas con mayor volumen de trabajo la plantilla es la siguiente: México (114, de los cuales 18 son funcionarios), Argentina (200, 20 funcionarios, respectivamente) y Cuba (65, 18 funcionarios). El sindicato precisa que los expedientes de nacionalización "siempre los ficha el cónsul".

"Esta circunstancia ha provocado que se esté estudiando recabar el apoyo de personal externo de empresas públicas como Ineco, en el caso de Argentina, o la empresa cubana Palco, dependiente del gobierno del país (por la que se deben tramitar todas las contrataciones de personal local por parte de España)", explican desde CSIF en comunicado.

En este sentido, alertan que "algo similar está sucediendo en España con Tragsa/Tragsatec para ayudar en el proceso de regularización de personas extranjeras".

"SALVAGUARDAR LA INDEPENDENCIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS"

Ante ello, el sindicato reclama "adaptar las plantillas al volumen de trabajo con empleados públicos", con el fin de "dar seguridad jurídica al tratamiento de los datos personales, así como a los funcionarios actualmente encargados de resolver los expedientes y que se van a ver superados".

"No compartimos que se ofrezca la posibilidad a empresas de terceros países para validar documentos", han apuntado, argumentando que "la legislación española establece que el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales está reservado exclusivamente a los funcionarios de carrera".

Así las cosas, desde CSIF piden que "se dote de los medios suficientes al personal en el exterior y que se les permita ejercer su labor al margen del debate y el enfrentamiento político que ha suscitado la aplicación de la Ley de Memoria Democrática".

"Los empleados públicos son profesionales a los que hay que proteger y salvaguardar su independencia", concluyen.