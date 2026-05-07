La cuarentena será "obligatoria" para aquellos pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' cuyo caso lo determine

1085046.1.260.149.20260507152059 La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una reunión, en el Ministerio de Sanidad, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ministerio de Sanidad

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha resaltado que la cuarentena será "obligatoria" para aquellos pasajeros españoles que desembarquen del crucero 'MV Hondius', afectado por el hantavirus, cuyo caso así lo determine.

"En los casos que sea preciso será, lógicamente, una cuarentena obligatoria", ha declarado ante los medios, tras el encuentro que ha mantenido este jueves en el Ministerio de Sanidad con la ministra Mónica García y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Así se ha expresado Torres después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmara que la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid será voluntaria para los españoles.

Tras las palabras de Robles, la titular de Sanidad también ha insistido en que el Gobierno cuenta con los "instrumentos legales suficientes", amparados en la Ley Orgánica de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública, para adoptar las "medidas necesarias" que permitan "proteger la salud pública".

"Ya ha dicho la ministra Mónica García que, lógicamente, siguiendo los protocolos y las reglas de la sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determine por las autoridades científicas, obligatoria", ha suscrito Torres.

LOS PASAJEROS ESPAÑOLES, "ASINTOMÁTICOS, TRANQUILOS Y CONTENTOS"

El ministro ha recordado que hay 14 personas españolas a bordo del crucero --13 pasajeros y un tripulante-- de seis comunidades autónomas diferentes, y ha detallado que no presentan síntomas y que "están deseando llegar" a España.

"Estas personas que están deseando llegar y están asintomáticas, llegarán al hospital, serán analizadas y a partir de ahí se tomarán las decisiones", ha explicado, alegando que "ya van pasando días" y "el período de incubación de este virus es de unos 45 días".

Así las cosas, ha reiterado que los pasajeros españoles están "tranquilos" y "contentos" porque "cada día y cada momento están más cerca de casa". "Quieren regresar lógicamente a su casa y lo más importante es dar un mensaje de que están bien y deseosos de estar muy pronto", ha concluido.