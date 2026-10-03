Cuatro columnas de manifestantes avanzan este mediodía en Madrid "hacia la huelga general" por la crisis de la vivienda

Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro columnas de manifestantes desde distintos puntos de Madrid han partido este sábado alrededor de las 12.00 horas en una marcha "hacia la huelga general" convocada por el Sindicato de Inquilinas, en protesta por la crisis de la vivienda en España y un día después de que el Congreso tumbase los reales decretos presentados por el Gobierno.

La manifestación, con el lema 'Hacia la huelga general', se ha puesto en marcha en torno a las 12.00 con cuatro puntos de salida simultánea hacia Cibeles: el norte, ubicado en la Glorieta Emilio Castelar, cuyos integrantes bajarán por el Paseo de la Castellana; el sur, desde Atocha, que subirá por el Paseo del Prado; el este, en el Hospital Princesa, recorrerá Diego de León y el eje de Serrano/Alcalá; y el oeste, partiendo de Plaza de España y yendo por la Gran Vía y Alcalá hasta confluir con los demás alrededor de la fuente de Cibeles.

La manifestación surge tras el desahucio de Maricarmen, mujer de 87 años que fue desalojada de su casa en el barrio del Retiro, en la capital española, y se produce un día después de que el Congreso rechazase los dos reales decretos de vivienda aprobados anteriormente en el Consejo de Ministros, con el voto negativo de PP, Vox y Junts.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha dicho este sábado que prevé que la huelga general por la vivienda será "pronto" y ha avisado que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda".

En declaraciones a los medios, la portavoz ha confirmado la idea de ir a una huelga general después de que el Congreso tumbase los decretos de vivienda y ha confirmado que está manteniendo conversaciones con los sindicatos mayoritarios laborales para esa iniciativa, con la que según Racu están "muy de acuerdo".

MANIFESTACIONES EN OTRAS CIUDADES

La de Madrid es una de las manifestaciones convocadas en unas 50 localidades españolas por la crisis de la vivienda, que cuentan también con el apoyo de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), quienes pidieron este viernes la participación de la ciudadanía en todas ellas.

"La votación del Congreso instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud. Ante ello, la respuesta que procede es la movilización", sostienen los sindicatos a través de un comunicado conjunto.

Ambas organizaciones informaron de que reunirán a sus órganos de dirección para valorar la derivada política del 'no' de la Cámara Baja y decidir cómo configurar una "estrategia de unidad de acción sindical y de confluencia" con movimientos sociales, vecinales, de inquilinos y demás sindicatos.