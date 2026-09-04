Cuca Gamarra revela un escrito de Marlaska como juez en el caso Faisán pidiendo a la Policía que solo le informara a él

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atienden a los medios de comunicación, tras una reunión en la sede del PP Ceuta, a 18 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha mostrado hoy un escrito del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando ejercía como juez de la Audiencia Nacional e instruía el 'caso Faisán', en el que pedía a la Policía que los informes solo se los entregaran a él.

Gamarra, quien ha advertido de que ayer el presidente del Gobierno defendió en el Parlamento más a Marruecos que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), a la juez o a los ceutíes, ha cargado contra el titular de Interior al que también acusa de atacar a las FCSE y a la jueza por haber pretendido que le enviaran a él los informes que había solicitado la magistrada sobre la invasión de 80.000 personas en Ceuta.

Durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha mostrado una providencia de Fernando Grande Marlaska, ejerciendo como juez en la Audiencia Nacional, en la que encargaba una investigación a los policías en el 'caso Faisán' y "les daba la instrucción de que no informaran a sus superiores y que sólo le informaran a él".

El 'caso Faisán' fue la investigación un chivatazao de dos mandos policiales en mayo de 2006 al dueño del bar Faisán en Irún (Guipúzcoa), que estaba ligado a la red de extorsión de ETA, con el fin de impedir que una operación policial prevista dificultara las conversaciones con la banda terrorista del entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Dicho esto, ha precisado que el ministro "sabe qué es lo que debía de hacer la magistrada" y que ésta "ha actuado correctamente" porque es lo que él hacía cuando ejercía como juez.

ACUSA A MARLASKA DE INTENTAR DESAUTORIZAR Y PRESIONAR A LA JUEZ

Por ello, la dirigente 'popular' considera que cuando Marlaska "señala a las FCSE y a la juez" lo que busca es "proteger al Gobierno" diciendo que "no sabían nada y que nadie les había informado" y trata de "desautorizar y presionar" a la magistrada de la Audiencia Nacional.

Gamarra ha calificado esta actuación de "absolutamente vergonzosa" y ha advertido de que Marlaska "hace mucho tiempo que debería haber dejado de ser ministro del Interior".

En opinión de la vicesecretaria del PP, un Gobierno serio debería estar buscando "la verdad de lo ocurrido y la responsabilidad a quien corresponda" y también "llamar las cosas por su nombre y señalar a Marruecos en aquello que haya sido su responsabilidad y haya no solo obviado, sino que haya dejado que ocurriera".

En cuanto a la intervención de ayer Pedro Sánchez en el Parlamento, ha espetado: "defendió más a Marruecos que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que al poder judicial o que a los ceutíes". "Esta --ha dicho-- es la cruda realidad de lo que vivimos ayer".

Ello, ha añadido, además de que quedó "evidenciado" que "ha habido avisos, que han tenido información y que la realidad es que existiendo esos avisos se han obviado". Y ha precisado que "ahora dicen que no lo sabían, que no los conocían y lo que hacen es señalar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por no haber realizado bien su trabajo".

Para Gamarra, lo sucedido en Ceuta es una "crisis de seguridad nacional" con derivadas como crisis de orden público, de sanidad o humanitaria y ha reprochado al Gobierno que deje el control de la frontera a Marruecos, reclamando que la controlen España y la UE, ya que es frontera exterior europea.

LLAMADA A CONSULTAS A LA EMBAJADORA DE MARRUECOS

Gamarra se ha referido a la afirmación ayer de Sánchez de que el Gobierno llamó a consultas a la embajadora de Marruecos el pasado 21 de julio, pero no explicó que ésta no acudió y fue el encargado de negocios.

"Si no fuera por la gravedad de todo lo que estamos viviendo y de la situación, esto es un auténtico chiste", ha exclamado la dirigente del PP reprochando al presidente que ayer anunciara la llamada a consultas de la embajadora en sede parlamentaria y luego "resultara ser falso". "Ya es el colmo", ha espetado y ha advertido de que esto denota que el Gobierno está "absolutamente sometido a Marruecos".

ESPAÑA MERECE UN GOBIERNO QUE NO MIENTA

"¿A qué temen? ¿Qué es lo que tienen que tapar? ¿Por qué este sometimiento a Marruecos?", se ha preguntado retóricamente Cuca Gamarra y ha querido constatar que ayer "todo el arco parlamentario, no solo la oposición, sino sus socios, también dejaban solo a Sánchez". Por ello, la vicesecretaria 'popular' ha concluido: "España merece un Gobierno que no le mienta y un Gobierno que le defienda", mientras, ha dicho, lo que hay en España es un "Gobierno en descomposición absoluta".

Para Gamarra esto solo tiene un camino y es que concluya ya la Legislatura y devolver a España un Gobierno que "se preocupe de los españoles y que defienda el interés de los españoles".

"El único interés que se estuvo defendiendo ayer durante toda la sesión parlamentaria, y así lo dijo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue el interés de Marruecos", ha concluído.