Cuerpo reprocha al PP que solo le haya preguntado por la corrupción en el Senado: "Se parece al día de la marmota"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada a la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reprochado a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que sus preguntas desde que fue nombrado 'número dos' del Gobierno hayan girado únicamente por la corrupción, alertando del riesgo de que la discusión en la Cámara Alta "acabe pareciéndose peligrosamente al día de la marmota".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Alicia García ha vuelto a preguntar a Carlos Cuerpo por la corrupción, incluyendo en su intervención diferentes casos que presuntamente afectan al Gobierno, a la vez de que se ha quejado de las 13 ausencias de ministros en el Pleno de este martes.

Ante esta situación, Cuerpo ha recogido el guante de Alicia García sobre su queja de estas ausencias y la necesidad de "dignificar" la institución, y ha hecho un repaso de las tres últimas preguntas que le ha formulado.

"Tres preguntas que en realidad tocan un único tema, el mismo tema", ha afeado Cuerpo al PP, haciendo una reflexión sobre "la utilidad de las discusiones" e interpelando a los 'populares' a poder debatir sobre otras cuestiones.

"No hay problema en discutir el tema de la corrupción, pero seguro que los ciudadanos estarán encantados de saber cuál es la contribución de la portavoz del PP en el Senado sobre temas como el impacto de la guerra de Irán, los aranceles o el decreto de prórroga de los alquileres", ha espetado Cuerpo a Alicia García.

En cuanto al asunto de la corrupción, Cuerpo ha vuelto a proclamar que "tolerancia cero" ante esta lacra: "Esto supone garantizar que no exista impunidad y que haya contundencia (...) Para ello estamos en seguir reforzando el marco institucional, el control y la transparencia en la gestión pública. Es ahí donde esperamos encontrarles".