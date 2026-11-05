Sánchez pide ambición a los socios iberoamericanos ante un mundo dividido: "Lo fácil sería no estar aquí hoy"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el Rey Felipe VI (d), durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el Rey Felipe VI (d), durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado "ambición" a los estados que participan en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid en un contexto internacional de división y frente a quienes optan por el unilateralismo y la guerra: "Lo fácil en un mundo como el de hoy sería no estar aquí", ha señalado en la apertura del plenario en señal de agradecimiento.

Durante su intervención, con la que ha abierto la sesión, ha aplaudido a los estados que han optado por acudir, evitando así refugiarse en las diferencias y resignarse a "un mundo cada vez más dividido".

"El mensaje que estamos trasladando es justamente el contrario, Iberoamérica ha elegido otro camino", ha indicado antes los líderes --incluido el presidente de Argentina, Javier Milei, con el que previamente se saludó friamente-- y ante el Rey, Felipe VI, encargado de moderar el debate.

El jefe del Ejecutivo ha celebrado que la comunidad iberoamericana haya elegido el dialogo y la cooperación, "en un tiempo en el que algunos pretenden reducir las relaciones internacionales a la fuerza y a la subordinación" y promulgan el "unilateralismo".

También ha defendido este foro como promotor de la paz, "porque la destrucción y el dolor de la guerra no puede ser el precio de la ambición de unos pocos", ha lanzado en una crítica velada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al de Israel, Benjamin Netanyahu y también al de Rusia, Vladimir Putin, blanco habitual de las críticas de Sánchez.

Así, ha pedido no limitarse a observar las grandes transformaciones de este tiempo, como la inteligencia artificial o el cambio climático, sino "tener la ambición de influir en ellas" para así "defender nuestra propia visión del mundo", según ha apuntado.

A pesar de las diferencias ideológicas en los gobiernos de la región iberoamericana, Sánchez ha animado a avanzar "juntos". "Porque el mayor riesgo para Iberoamérica no es pensar diferente, es dejar de pensar en grande", ha manifestado.

(Seguirá ampliación)