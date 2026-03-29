Se cumplen siete años del 'boom' de la España Vaciada: del estallido social en Madrid al retroceso electoral

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación bajo el lema "Salvemos el mundo rural agredido", a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este martes 31 de marzo se cumplen siete años desde que miles de personas llenaran el centro de Madrid para exigir un Pacto de Estado contra la despoblación, la llamada Revuelta de la España Vaciada, que ha perdido parte del impulso político que logró situar al reto demográfico en el centro del debate nacional.

La caída del apoyo electoral a partidos como 'Soria ¡Ya!' o 'Teruel Existe' abre ahora la incógnita de si este problema ha dejado de movilizar a los votantes o ha perdido espacio en una agenda marcada por la "polarización".

El 31 de marzo de 2019, entre 50.000 y 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno y los organizadores, marcharon por el centro de Madrid para denunciar décadas de "abandono" territorial y reclamar "igualdad de oportunidades" entre el medio rural y las ciudades.

Convocada por 'Soria ¡Ya!' y 'Teruel Existe', la manifestación reunió a más de 80 plataformas ciudadanas y convirtió la despoblación en una cuestión de Estado. Aquella movilización abrió una ventana política inédita para las candidaturas territoriales, capaces de trasladar al Parlamento y a varios gobiernos autonómicos una reivindicación hasta entonces periférica.

Sin embargo, el contexto actual es distinto. En los últimos ciclos electorales autonómicos, varias de estas formaciones han perdido representación o respaldo ciudadano en paralelo a un escenario político dominado por el voto útil y la confrontación entre bloques ideológicos, que ha reducido el espacio de los partidos centrados en el reequilibrio territorial.

¿QUÉ OPINA SORIA YA?

El candidato de 'Soria ¡Ya!', Ángel Ceña, vincula este retroceso al desplazamiento del debate hacia claves estatales. Según explica a Europa Press, la formación ha pasado de rozar el 43% del voto en su primera cita autonómica a situarse en torno al 20%.

"Supimos transmitir en 2022 una emoción de protesta frente al abandono histórico de Soria, pero ahora esa emoción se ha visto contrarrestada por el voto en clave nacional", señala.

A su juicio, la presencia constante de líderes nacionales durante la campaña electoral en provincias como Soria buscaba "polarizar el mensaje y no dejar espacio a lo territorial".

En ese contexto, Ceña critica además la escasa ejecución de las políticas públicas frente al reto demográfico y sostiene que las 130 medidas aprobadas por el Gobierno "no han servido de nada", recordando que el Tribunal de Cuentas detectó que solo el 37% de los fondos previstos llegaron a núcleos despoblados.

TOMÁS GUITARTE, DEL CONGRESO AL PARLAMENTO AUTONÓMICO

En esta línea, el diputado de 'Teruel Existe' en Aragón, Tomás Guitarte, coincide en señalar la polarización como uno de los factores decisivos para explicar el cambio de escenario. "Se está consiguiendo polarizar la situación política y da igual que estés en un territorio u otro: lo importante es si el voto es anti-Sánchez o anti-Vox", afirma.

Según advierte Guitarte, esta dinámica ha relegado a un segundo plano los problemas estructurales del medio rural y ha contribuido a una progresiva "invisibilización" del fenómeno. "Cuando un problema no se quiere resolver, lo que se intenta es que no aparezca", sostiene.

Sin embargo, el politólogo Pablo Simón introduce otro elemento a la lectura: el auge electoral de estas plataformas también respondió a un momento político "excepcional difícilmente reproducible".

A su juicio, muchas de estas formaciones nacieron como partidos "nicho", articulados en torno a una única reivindicación, lo que "limita" su consolidación si no logran traducirla en resultados visibles. "En el momento en que no son capaces de revertir una situación tan estructural como la despoblación, los electores abandonan", explica.

Parte de ese voto 'protesta', añade el politólogo, se ha desplazado hacia otras opciones políticas en un contexto de mayor confrontación electoral. "Una parte está yendo hacia Vox y otra retorna a las formaciones tradicionales", apostilla.

Con todo, Simón subraya que el movimiento sí logró un objetivo político relevante: instalar la despoblación en la agenda pública. "Los partidos grandes han absorbido ese discurso y eso también es un éxito, aunque no sea electoral", sentencia.

PÉRDIDA DEL FOCO MEDIÁTICO Y VOX GANADOR DEL VOTO 'PROTESTA'

El desplazamiento del debate hacia conflictos nacionales e internacionales también ha reducido la visibilidad mediática del reto demográfico. Así lo apunta el catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín, que sitúa el cambio de prioridades informativas como una de las claves del actual escenario.

"Las cuestiones que han estado en el centro del debate han sido la tensión entre gobierno y oposición, no la despoblación", admite Vallespín.

En este contexto, añade, algunas formaciones como Vox han logrado canalizar parte del malestar del medio rural mediante discursos centrados en el abandono del campo o la ganadería. "Para algunos votantes, apoyar a Vox también es una forma de visibilizar los problemas locales", señala.

¿MENOS PROBLEMA O MENOS ATENCIÓN?

La pérdida de peso electoral de las plataformas de la España Vaciada no implica, sin embargo, una mejora sustancial de la situación demográfica, según coinciden algunos expertos.

Desde una perspectiva económica, el catedrático en Economía e investigador especializado en el sector agrario, el comercio internacional, la despoblación y las migraciones, Vicente Pinilla, advierte de que en Aragón, por ejemplo, las localidades de menos de 5.000 habitantes siguen reduciendo residentes mientras crecen los núcleos urbanos de mayor tamaño. "No puede decirse que esté habiendo una vuelta al campo", apunta.

El principal obstáculo sigue siendo el empleo cualificado, seguido del acceso a la vivienda y la movilidad, aunque la red de servicios públicos presenta actualmente niveles "bastante razonables". La dependencia del vehículo privado continúa siendo, en todo caso, un factor limitante.

En esta línea, el investigador Juan Antonio Lobato introduce un matiz: aunque la tendencia no se ha revertido, sí detecta una desaceleración del ritmo de pérdida poblacional.

España, explica, se encuentra en un "punto de inflexión", aunque advierte de que cualquier cambio estructural requiere décadas de políticas sostenidas. "La despoblación no se va a solucionar de forma inmediata, pero vivimos en una sociedad que exige soluciones inmediatas", lamenta Lobato.

Siete años después de la Revuelta de la España Vaciada, el reto demográfico ha perdido centralidad política, pero no urgencia territorial. La movilización que llevó el problema al corazón de Madrid en 2019, no ha encontrado aún una respuesta capaz de revertirlo.