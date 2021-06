La cúpula del PP arropa a Ayuso y da por zanjada la polémica sobre el Rey y los indultos

Casado, que este jueves ofrece una conferencia en Barcelona, asistirá el sábado a la toma de posesión de la presidenta madrileña

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros de la cúpula del PP arroparán el jueves y el viernes a Isabel Díaz Ayuso en el debate para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid que se celebrará en la Asamblea de Madrid, en un momento en el que la dirección que lidera Pablo Casado da por zanjada la polémica abierta estos días sobre las declaraciones de la presidenta madrileña sobre el Rey y los indultos, según han subrayado a Europa Press fuentes de la formación.

Después de sus palabras del domingo interpelando al Rey si va a firmar los indultos a los condenados por el 'procés', Ayuso se ratificó este martes en sus afirmaciones asegurando que ella no había hecho ninguna rectificación y que Pablo Casado coincide con ella en que el Gobierno y los independentistas buscan ponerle una "trampa" a Felipe VI haciéndole firmar los indultos.

Ayuso calificó además de "absoluta vergüenza" que el Rey tenga que firmar la medida de gracia, unas palabras sobre el papel del monarca que han creado cierto desconcierto en las filas del PP, donde algunos cargos no entienden su insistencia con este tema después de que Casado dejara claro el lunes que Pedro Sánchez es el único responsable de la medida de gracia.

Desde 'Génova' resaltan que no hay diferencias de opinión en el seno del partido. "Es Sánchez el que no debe indultar a los presos pro independencia y es lo mismo que dice Ayuso. Es Sánchez el problema, no el Rey, que cumple con lo que dice la Constitución", aseguran a Europa Press fuentes de la dirección del PP. "El papel del Rey está tasado y es ejemplar. Todo el PP opina lo mismo", reitera un miembro de la Ejecutiva 'popular'.

Desde la dirección del PP dan por zanjada la polémica. Precisamente este miércoles el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha hecho hincapié en ese mensaje al rechazar que exista "disensión" entre la presidenta madrileña y la cúpula del partido y ha recalcado que desde la izquierda se busca "desviar la atención" con esta "cortina de humo". A su entender, lo que se pretende es que no se hable de la "humillación al pueblo español" que busca Sánchez con los indultos y, por lo tanto, no hay que perderse en "polémicas estériles".

GARCÍA EGEA, MONTESINOS Y ELVIRA RODRÍGUEZ

Según el calendario previsto, la sesión plenaria del jueves en la Asamblea de Madrid arrancará a las 12.00 horas, donde la presidenta en funciones expondrá las líneas de su programa de Gobierno y el viernes se producirá el debate de los grupos parlamentarios y la votación para investir presidenta a Isabel Díaz Ayuso.

A la primera sesión de este jueves está previsto que acudan a la Asamblea de Madrid la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, y el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos. El viernes hará lo propio el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, según fuentes 'populares', que no descartan la presencia de más miembros de la Ejecutiva nacional que lidera Pablo Casado.

El sábado 19 de junio será el día en que Ayuso jure su cargo. El presidente del PP, que está en Barcelona desde este miércoles y donde este jueves ofrecerá una conferencia en el Círculo de Economía, asistirá a la toma de posesión de la presidenta madrileña, según han confirmado fuentes del partido.