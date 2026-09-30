El decreto de la prórroga automática de alquileres corre el riesgo de no llegar a entrar en vigor

Archivo - La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria en el Congreso - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El decreto ley de la prórroga de automática de los contratos de alquiler, que aprobó el Consejo de Ministros este martes a instancias de Sumar y el Sindicato de Inquilinas, se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la víspera de su votación en el Congreso, con lo que corre el riesgo de que no llegue a entrar en vigor ni un día.

Pese a las exigencias de Sumar de publicar de inmediatro este segundo decreto ley, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho en los pasillos del Congreso que la norma se publicará este jueves.

Los decretos leyes entran en vigor tras publicarse en el BOE, pero en el plazo de 30 días han de votarse en el Pleno del Congreso para decidir su convalidación o su derogación. El decreto de medidas vivienda, protección contra desahucios y ayudas fiscales a los propietarios ya se ha publicado este miércoles y "entrará en vigor el día siguiente al de su publicación", según consta.

NI LAS 48 HORAS QUE FIJA EL REGLAMENTO

Pero el decreto de la prórroga automática de los alquileres sigue sin publicarse, pese a que el Reglamento del Congreso exige que los diputados deben disponer de la documentación relativa a lo que van a votar con una antelación de 48 horas.

Como el Gobierno ha querido que los dos decretos leyes de vivienda se voten este mismo viernes en el Congreso, la prórroga automática de alquileres corre el riesgo de no entrar en vigor al retrasarse su publicación. Y a la vista de que hay una mayoría de PP, Vox y Junts que ya ha anunciado su voto contra, su derogación podría producirse el mismo día en el que debía empezar a estar vigente.