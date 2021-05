La defensa de Araujo (Repsol) quiere que el juez de Tándem cite al responsable de compliance de la petrolera

Señala que la Fiscalía realizó afirmaciones e interpretaciones equivocadas del informe de 2019 aportado a la causa

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo ha solicitado al magistrado que instruye la pieza 21 de 'Tándem', relativa al contrato por parte de la petrolera y de Caixabank de los servicios del comisario José Manuel Villarejo, que cite como testigo al responsable de cumplimiento normativo (chief compliance officer) de Repsol, Enrique Hernández.

El objetivo es que este empleado pueda aclarar extremos recogidos por la Fiscalía en su escrito de 9 de abril por el que, entre otras cosas, interesaban la imputación tanto del presidente de la petrolera Antonio Brufau como del que lo fuera de Caixabank Isidro Fainé.

En concreto, indica que para justificar determinadas diligencias de investigación, el Ministerio Público realizó "afirmaciones e interpretaciones" del informe de compliance de 28 de diciembre de 2019 que "no se compadecen ni con el contenido del citado informe ni con las declaraciones prestadas hasta ahora en la presente causa".

Por eso, la defensa solicitaba en este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y que está fechado a 12 de abril, esa declaración que sería útil, a su juicio, para "confirmar la regularidad de la actuación" de Araujo en la contratación de Cenyt, empresa de Villarejo.

En este sentido, apunta que la afirmación de Fiscalía en la que vinculaba la contratación de Cenyt con las consecuencias que para los entonces directivos de Repsol pudiera tener la actuación hostil de Pemex y Sacyr, "carece de base alguna en las diligencias practicadas" dado que el informe de compliance especifica que se contrata para conocer la incidencia del acuerdo de la petrolera mexicana y la constructora española sobre "los legítimos derechos del resto de los accionistas y el gobierno de la sociedad, así como su posible impacto en la integridad y sostenibilidad de los negocios y activos de la Compañía y en la seguridad de sus actividades reguladas y estratégicas".

Asimismo, destacan que el informe no recoge que hubiera irregularidad en la contratación de Cenyt dado que indica que la Dirección de Seguridad Corporativa "era la unidad responsable y gestora de la contratación de los servicios de inteligencia corporativa o investigación privada" y que en este caso el proceso de contratación se tramitó "conforme al procedimiento habitual seguido en esos momentos para la contratación externa de investigaciones reservadas".

Al hilo, apunta además que las facturas y sus conceptos fueron realizados por la empresa de Villarejo y que no hubo irregularidad en ello puesto que la normativa de la petrolera recoge que debe ser así. Y añade que Araujo no sabía si el comisario estaba en activo en el momento en el que deciden contratarlo, por lo que la afirmación de Fiscalía de que ese fue el motivo para las irregularidades en la contratación no se ajusta a la realidad.