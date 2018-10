Defensa no se opone a derribar la muralla aneja a la puerta de Navantia-Ferrol si se sustituye por otro elemento seguro

Actualizado 28/02/2007 19:39:53 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa "no tiene inconveniente" en que se derribe el tramo de muralla que permanece en pie entre la puerta de Navantia-Ferrol y la verja que sustituyó a la parte destruida por la ejecución del proyecto de Herrerías "siempre y cuando" se sustituya por "otro elemento de seguridad que reúna las características adecuadas".

Así lo aseguró hoy el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Mixto y miembro del BNG, quien denunció la permanencia de la muralla "contra toda lógica y estética" durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Rodríguez preguntó también si la Administración central está dispuesta a correr con los gastos de este derribo.

Alonso recordó que la rehabilitación del entorno de Herrerías se llevó a cabo mediante un acuerdo entre la Xunta de Galicia y los ministerios de Defensa y Vivienda. Además precisó que la mayor parte de muralla se ha sustituido ya y queda en pie "una pequeña parte" que reúne unas "características especiales", ya que "da apoyo" al edificio y separa el entorno ciudadano y el dique número dos de Navantia.

El titular de Defensa se refirió a este último aspecto como el más importante y explicó que el muro da seguridad a todas las unidades, especialmente las militares, que varan en él, además de actuar como muralla "acústica" y detener "gran parte del polvo y otros residuos que pudieran desprenderse" de la actividad industrial de Navantia.

En definitiva, subrayó, la eliminación de ese tramo presenta "inconvenientes destacables para la seguridad y los vecinos" de la zona". "El posible beneficio estético que podría reportar su derribo seguramente no compensa los inconvenientes que he citado, pero no obstante el Ministerio de Defensa es favorable a que se continúe trabajando en el arreglo de dicho tramo de muro de manera que se consiga compatibilizar la mejora estética con la seguridad y el bienestar ciudadano", añadió.