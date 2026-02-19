Defensa ve "irresponsable" que el PP hable de "antisemitismo" por rescindir contratos con Israel

Archivo - La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en el Congreso - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha tachado este jueves de "irresponsable" al PP por ver "antisemitismo" en el Gobierno ante la rescisión de contratos con Israel tras sus bombardeos sobre la población palestina y ha asegurado que las decisiones del Ejecutivo se adoptan "de manera coherente, objetiva y conforme a la política exterior independiente" de España, garantizando en todo caso la legalidad nacional, europea e internacional.

En la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, el senador del PP José Antonio Monago ha preguntado sobre el impacto que tendría para la seguridad la rescisión de contratos con Israel, subrayando que lo que está en juego no son "gestos políticos", sino las "capacidades operativas reales", de la seguridad de los militares y la "capacidad efectiva del Estado para garantizar su propia defensa".

A su juicio, es "extraordinariamente grave" que el Gobierno haya adoptado decisiones "con consecuencias estructurales" sin explicar "cuál es el análisis real del impacto" sobre las capacidades de España, pues los sistemas de Defensa no pueden sustituirse "de un día para otro" ni rescindirse "sin consecuencias operativas, económicas y estratégicas".

PP DENUNCIA QUE SE COMPRA MATERIAL ISRAELÍ A TRAVÉS DE TERCEROS

Monago ha puesto como ejemplo el programa de misiles anticarro, recordando que el Ejecutivo anunció la sustitución del sistema Spike R2 por el sistema europeo Mells, pero ha subrayado que este último está desarrollado por el consorcio Eurospike, en el que participa la empresa israelí Rafael, y que el contratista principal en España es PAP Tecnos, filial de esa misma compañía. Es decir, se anuncia "una ruptura política" pero en la práctica se mantienen "vínculos tecnológicos e industriales con el mismo origen".

El senador ha preguntado expresamente si el Gobierno ha realizado "un análisis integral del impacto" de estas decisiones, si puede garantizar que no habrá "brechas operativas", sobrecostes "significativos" o problemas de interoperabilidad con los aliados. Así, ha reclamado "rigor y responsabilidad" en una materia que "no puede gestionarse mediante decisiones impulsivas ni mediante declaraciones simbólicas".

En su primera respuesta, Valcarce ha defendido que el Gobierno tiene un "firme compromiso" con la seguridad y defensa de España y con el refuerzo de la autonomía estratégica nacional y europea, en el marco de un plan de desconexión orientado a evitar dependencias tecnológicas. "Ninguna tecnología que tenga origen o destino en este país será adquirida por España", ha afirmado, en referencia a Israel, remitiéndose al real decreto que regula la tramitación de estas adquisiciones.

La secretaria de Estado ha asegurado que el Ministerio trabaja con la industria nacional para no tener "ninguna dependencia tecnológica de Israel" y ha destacado el apoyo a la base industrial y tecnológica de defensa, especialmente a las pymes, para que participen en grandes programas europeos.

En su réplica, Monago ha reprochado a la representante del Gobierno que no haya respondido sobre cifras, plazos o evaluaciones detalladas de riesgo y ha acusado al Ejecutivo de actuar por "razones ideológicas" para garantizar la "gobernabilidad" de la coalición de izquierdas. En este contexto, ha señalado que "aquí lo que hay es un sesgo, claramente antisemita", si bien ha matizado que achacaba esa expresión a lo que pudiera pensar "alguno".

"NO RESPONDE A CRITERIOS IDEOLÓGICOS NI ARBITRARIOS"

Valcarce ha rechazado con contundencia esa acusación y le parece "irresponsable mezclar el antisemitismo, que es gravísimo. "Mi más enérgica condena al antisemitismo", ha añadido, asegurando que España cuenta con "un marco riguroso de control" sobre exportaciones e importaciones de material de defensa y que todas las operaciones cumplen la legalidad.

La secretaria de Estado ha concluido que la decisión de suspender o rescindir contratos con terceros países, incluido Israel, se adopta en defensa de los "legítimos intereses de España" y "no responde ni a criterios ideológicos ni arbitrarios que dañen la seguridad nacional", insistiendo en que el Gobierno actúa con responsabilidad y mantiene las capacidades de seguridad y defensa del país.

Pero el PP ha insistido en su denuncia de antisemitismo por boca del diputado Rafael Hernando, quien considera que "desgraciadamente el antisemitismo existe en España y está en el Gobierno". "Sin aquellos que dicen 'Desde el río hasta el mar'", ha remachado poco después, usando el lema palestino que suelen usar dirigentes de Sumar.

Valcarce ha reiterado su "enérgica condena del antisemistismo y ha insistido en que resulta "muy grave" mezclar el antisemitismo con las decisiones que se adoptan en el Gobierno en materia de contratación.