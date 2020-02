El Defensor del Pueblo pide a la Generalitat de Cataluña un informe sobre la campaña 'No me cambies de lengua'

Publicado 13/02/2020 19:22:26 CET

Responde a una queja de la eurodiputada Maite Pagazaurtundua (Cs), que denuncia "tintes racistas y xenófobos" y "fobia" al castellano

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha pedido este jueves al Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña un informe sobre la campaña 'No em canvìïs la llengua', después de que la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, denunciara que tiene "tintes racistas y xenófobos" y que

La iniciativa 'No me cambies de lengua' se presentó públicamente el pasado septiembre con el objetivo de "concienciar a los catalanohablantes de que no cambien de lengua cuando crean, ya sea por el acento o los rasgos físicos, que su interlocutor no nació en Cataluña", según se lee en la web de la Dirección General de Política Lingüística.

Según Pagazaurtundua, lo que busca esta campaña es revertir la costumbre de hablar en castellano en Cataluña a personas nacidas en el extranjero, sugiriendo para ello fijarse en los rasgos físicos del interlocutor.

En su respuesta, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, acusa recibo de la queja e indica que ha enviado un escrito al Departamento de Cultura del Gobierno catalán "dando traslado de las consideraciones" contenidas en la carta de la eurodiputada y "solicitando la remisión del pertinente informe".

PLAZO DE QUINCE DÍAS

Según establece la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, este siempre debe dar cuenta del contenido de las solicitudes recibidas al organismo o la dependencia administrativa que corresponda, con el fin de que remita un informe escrito en un plazo máximo de quince días.

En la carta enviada este jueves al Defensor del Pueblo, Pagazaurtundua critica lo que, a su juicio, es "una campaña de intervención sociolinguística, con bases de ingeniería social, con tintes racistas y xenófobos, así como fobia hacia una de las lenguas cooficiales" de Cataluña, el castellano".

Además de escribir a Fernández Marugán, la eurodiputada se ha dirigido a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, y al director de la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales, Michael O'Flaherty, enviándoles el mismo texto.

Asimismo, la delegación de Ciudadanos ha registrado una pregunta en la Eurocámara para saber si la Comisión Europea pedirá información a la Generalitat sobre la campaña y si, en su caso, solicitará su paralización.