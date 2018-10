La Delegada del Gobierno asegura que los grupos ultras no van a llegar a Alcorcón este fin de semana

Actualizado 26/01/2007 15:01:14 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, afirmó hoy, en una entrevista concedida a Europa Press, estar segura de que los grupos ultras "no van a llegar" hasta Alcorcón, donde han convocado mañana una nueva concentración tras la reyerta multitudinaria que se produjo el fin de semana pasado.

Preguntada por el refuerzo en las líneas de Metro y Cercanías con motivo de la convocatoria de Ultrassur y Frente Atlético, Mestre dijo: "Estoy muy segura que no van a llegar allí". "Trabajamos para que no lleguen hasta allí, si es que se han convocado, porque estos mensajes de móviles surgen continuamente y detectar la realidad o no de los mismos en cada momento es difícil", manifestó.

En todo caso, dijo, "se han tomado todas las medidas para que Alcorcón esté este fin de semana tranquilo, como siempre ha estado porque es un municipio tranquilo, en el que ha bajado la delincuencia en 2006".

Por otra parte, Mestre aseguró que el planteamiento de las fuerzas desplegadas en Alcorcón es "disuasorio", con el fin de evitar cualquier acto que pudiera derivar en actuaciones vandálicas.

((Habrá ampliación))