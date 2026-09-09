El delegado de Gobierno en Ceuta asegura que no tuvo conocimiento del aviso del CNI y que fue un "comunicación informal"

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar en Ceuta, en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 9 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha asegurado que no tuvo conocimiento de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la convocatoria en redes para entrar de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio y que se trató de un "intercambio de comunicación informal" con un miembro de su gabinete.

Según se recoge en los documentos sobre la crisis migratoria desclasificados este miércoles, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

Horas después de la desclasificación, Miguel Ángel Pérez, ha comparecido en una rueda de prensa para trasladar que "no tenía conocimiento de esa conversación con el CNI". Al mismo tiempo, ha defendido que "es muy fácil sacar de contexto los mensajes" recogidos en el informe: "No es nada más que un intercambio de comunicación informal".

"No podemos olvidar que ya estábamos en una situación de enorme presión migratoria fronteriza con cientos de entradas a diario", ha remachado.

Preguntado por los periodistas por el papel de la Delegación de Gobierno, Pérez Triano ha descartado dimitir y ha argumentado que el CNI debe transmitir información de ese nivel" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no a un delegado de Gobierno".

"Puede pensarse que yo ya lo sabía. Yo no sabía nada. Nosotros teníamos un contexto migratorio que se agravaba cada día", ha insistido el delegado de Gobierno, quien ha continuado recalcando que el CNI "dice lo mismo que decíamos": "Pero nadie pudo prever lo ocurrido".

Precisamente, fuentes del CNI han trasladado el miércoles por la tarde que aunque trasladó información, "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo" al ser un "fenómeno inusual" en relación a crisis migratorias anteriores.

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