El delegado del Gobierno en Madrid asegura que no participó en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez

Francisco Martín Aguirre dice que "todo va a terminar en nada, porque no hay nada"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha negado este miércoles haber participado en julio de 2018 en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por lo que se ha desmarcado del delito de malversación por el que se le investiga.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que así se ha pronunciado Martín Aguirre durante su declaración como investigado ante el juez Juan Carlos Peinado. Según dichas fuentes, ha comparecido durante escasos minutos y se ha limitado a contestar brevemente a algunas preguntas de su abogado.

"He comparecido ante el juez y he podido confirmarle que yo en ningún momento participé en ese nombramiento por el que se me ha citado hoy en calidad de investigado", ha precisado el propio Martín Aguirre en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. Según ha añadido, está "tranquilo", porque "todo va a terminar en nada, porque no hay nada".

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid le citó "por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública".

Su imputación surge de una querella presentada por Vox --incluida ahora en la causa contra Begoña Gómez-- que se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez para atender a la esposa de Pedro Sánchez, y en la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".

Cabe recordar que la asesora de Gómez empezó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín Aguirre ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia; éste no asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la imputación.

Este miércoles, en sus declaraciones a la prensa, Martín Aguirre ha asegurado que deja en manos de dicha Audiencia su futuro en la causa: "Todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial, porque consideramos incomprensible esta citación y por lo tanto esperamos que resuelva".

Con todo, ha señalado que está "siempre a disposición de colaborar con la Justicia" y ha manifestado que confía en el sistema judicial español y en el Estado de Derecho.

EL COORDINADOR DE PERSONAL DE MONCLOA VOLVERÁ A SER CITADO

En el marco de esta línea de investigación, relativa al nombramiento de la asesora de Moncloa, también ha comparecido este miércoles --aunque como testigo-- Raúl Díaz, quien ejerció como coordinador de personal de Moncloa en 2018.

El juez le citó después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le identificara --a petición del propio Peinado-- durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril.

Este miércoles, Díaz ha acudido a los Juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citado a comparecer a las 12.30 horas. Según las fuentes jurídicas consultadas, el cargo de Moncloa ha explicado que no tenía la facultad de contratar a personal eventual en Presidencia; también ha asegurado que Cristina Álvarez ha cumplido con las funciones correspondientes a su cargo de asesora de Begoña Gómez.

Las mismas fuentes han señalado que el instructor le ha pedido al testigo que recabe más datos sobre este asunto para continuar con su declaración, por lo que le ha avanzado que le volverá a citar en el marco de la investigación.

TESTIGOS DE GOOGLE, INDRA Y TELEFÓNICA

A raíz de la ronda de citaciones de este miércoles, también han comparecido ante el juez otros cuatro testigos, pero para responder por otra de las líneas de investigación de esta causa, la relativa al 'software' de la Universidad Complutense de Madrid del que, según Hazte Oír, se habría apropiado de forma indebida Begoña Gómez.

En concreto han declarado cargos de Google, Indra y Telefónica para ahondar en las inversiones de dichas compañías en el 'software' de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva dirigida por la esposa de Sánchez.

El instructor les citó después de que directivos y ex altos cargos de dichas tecnológicas --que aseguraron que, por sus funciones, no tenían conocimiento del detalle de dichas inversiones-- facilitaran sus nombres y les identificaran como los trabajadores que sí estaban al tanto.

Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google, ha sido el primero en entrar a la sala de vistas. Le ha seguido Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google.

Fuentes de la compañía han asegurado a Europa Press que su colaboración con la plataforma 'Transforma TSC' de la Complutense formaba parte de sus "continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España", donde cuentan con 150 proyectos con universidades e instituciones en los últimos cinco años.

También ha comparecido este miércoles Luis Abril, responsable de Minsait --filial de Indra-- y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica. Cabe recordar que tanto Google como Indra informaron al juez por escrito el año pasado de las inversiones que hicieron: la primera aportó 110.000 euros en el 'software', mientras que la segunda aportó 128.442 euros.

Por su parte, Rosauro Varo, vicepresidente de Telefónica, ha explicado que su relación con la esposa de Pedro Sánchez es estrictamente profesional. Preguntado sobre quién sugirió que la compañía invirtiera en el proyecto de la Complutense, ha asegurado que fue la propia Gómez, según fuentes presentes en el interrogatorio.