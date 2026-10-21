Delgado aclara que las conversaciones para "maximizar los resultados electorales" son "internas" en el Frente Amplio

La portavoz de Sumar Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; en el acto de sus candidatura a 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'número 1' de Frente Amplio por la Comunidad de Madrid para el 29N y portavoz de Más Madrid en la región, Emilio Delgado, ha aclarado que, en relación a las supuestas conversaciones con el PSOE para "optimizar" y "maximizar" los "resultados electorales" que esbozó el martes, se refería a "conversaciones internas" dentro del espacio de Frente Amplio.

"Yo quiero ser extremadamente respetuoso con el trabajo de todos los compañeros y compañeras que están ahí, y no voy a entrar a valorar nada", ha expresado en una entrevista en 'La Sexta' recogida por Europa Press.

Así, ha dicho que esas negociaciones corresponden a la mesa de partidos y que quiere ser "extremadamente respetuoso" porque cualquier titular que "ponga en circulación afecta a esas conversaciones".

40 DÍAS PARA "EVITAR UNA INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA" Y META DE 25 ESCAÑOS

Por otro lado, Delgado ha defendido que Frente Amplio ha cumplido en buena medida su objetivo fundacional al haber logrado agrupar a 15 formaciones político-territoriales y ha indicado que quedan 40 días escasos para "tratar de impedir una involución democrática" España y darle "el futuro que merece".

El dirigente se ha mostrado optimista de cara a las próximas elecciones sobre la capacidad del bloque progresista para dar la vuelta a las encuestas y ha fijado como meta para Frente Amplio alcanzar los 25 escaños.

"Estoy confiado, ilusionado y con ganas. Creo que quien no confía en este pueblo se equivoca, el pueblo español ha dado muestras en muchísimas ocasiones", ha señalado.

Respecto a las ausencias de partidos como Podemos o Esquerra Republicana, ha afirmado respetarlas y ha rechazado "ajustar cuentas" o lamentar "lo que pudo haber sido y no fue". Asimismo, ha dicho que no se siente "traicionado" por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha remarcado que las trayectorias las define mucho más "lo que hacen que lo que dicen".

Así, ha lamentado la pérdida de un "tiempo precioso" en negociaciones sobre puestos y ha urgido a centrar el debate en el coste de la vida y el acceso a la vivienda. "No puede ser que la mitad de la riqueza de España se encuentre en el 10% de la población", ha expresado.

SECAR LAS FUENTES DE LA EXTREMA DERECHA

Además, el dirigente de Más Madrid ha advertido de que la desigualdad alimenta el auge de la extrema derecha y ha argumentado que para frenarla no basta con señalarla, sino que es preciso "secar las fuentes de las que bebe" mediante una redistribución de la riqueza.

Del mismo modo, ha cargado contra el modelo político encarnado por el presidente de Argentina, Javier Milei, y apoyado por Vox, tildándolo de "motosierra que solo funciona hacia abajo" para recortar derechos a trabajadores y pensionistas sin afectar a los grandes patrimonios.

En relación a la visita de Milei a España, en otra entrevista en RNE, ha manifestado que "no tiene muy claro a qué ha venido" y ha ironizado con que "si ha venido a explicarle a Ayuso cómo hacer para destruir empleo, hundir salarios y recortar", no era necesario pues eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, "sabe hacerlo sola".

Finalmente, ha dicho que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tiene un remolino importante en la cabeza", en referencia a sus declaraciones en las que apuntaba que "con el papel de haber pedido una pizza" no se puede sacar a los okupas.

"Más le valdría centrarse en lo que sí puede hacer el PP a día de hoy en materia de vivienda, porque da la casualidad de que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas que tienen el 90% de las competencias en materia de vivienda", ha apuntillado Delgado.