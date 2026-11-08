Delgado pide "motosierra para los de arriba" y Mónica García carga contra Feijóo y Abascal: "No nos manosearéis"

La candidata número dos de Frente Amplio en Madrid, Tesh Sidi (c); la ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el candidato del Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado (d), durante un acto público, en el Centro Cívico Juan de la Cierva, a 8 de noviembre - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha reclamado una redistribución de la riqueza y ha llamado a defender los servicios públicos frente a los privilegios de las clases más acomodadas, mientras que la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha cargado contra los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, al advertirles de que no permitirán que se recorten derechos.

"Estas elecciones o motosierra para los de abajo o motosierra para los de arriba. Y yo digo motosierra para los de arriba", ha proclamado Delgado en un acto público en Getafe (Madrid) junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, y la diputada Tesh Sidi.

Delgado ha asegurado que España afronta las elecciones "más importantes de los últimos 50 años" y ha defendido que estos comicios decidirán si el país tiene "un gobierno al servicio del común" o uno que "dé la espalda al común para proteger los privilegios de los de siempre".

El candidato ha reivindicado un proyecto político dirigido al 99% de la población y ha defendido la necesidad de "redistribuir la riqueza, las oportunidades, el tiempo, el dinero y la propiedad", frente a una minoría que, a su juicio, concentra los recursos económicos.

Delgado también ha cargado contra el modelo económico que, a su juicio, representan Vox y sus referentes internacionales, y ha puesto como ejemplo Paraguay, país cuyas políticas económicas considera que la formación de Santiago Abascal quiere importar a España. "Eso es lo que quieren traer aquí, lo que está castigando a las clases populares en medio mundo y dejando a gente sin casa, sin oportunidades, sin tiempo y sin poder", ha advertido.

FEIJÓO Y ABASCAL "AL BANQUILLO DE LA INDIGNIDAD"

Por su parte, Mónica García ha arremetido contra Feijóo y Abascal, a quienes ha situado en el "banquillo de la indignidad", y ha advertido de que las políticas de la derecha amenazan los derechos sociales, en particular los relacionados con el aborto, la eutanasia y el colectivo LGTBI. "No lo esconden, Feijóo ha dicho que quiere manosear el derecho al aborto, quiere manosear la ley de la eutanasia, los derechos del colectivo LGTBI. No, Alberto, no, lo único que vas a poder manosear es la espalda del narco, porque ni nuestras vidas ni nuestros cuerpos se manosean", ha afirmado.

Sobre los comicios, la ministrado ha asegurado que está en juego "la lucidez frente a la estupidez" y ha proclamado que España es un un país "orgulloso de ser antifascistas y antirracista" y también ha aludido a las políticas de la "motosierra" de Javier Milei, el "amigo de Ayuso". "Las políticas de la motosierra se ceban con los pensionistas, con el colectivo LGTBI, con las mujeres trans. Nosotros y nosotras hemos luchado por todos y cada uno de esos derechos y vamos a sgeuir luchando por cada uno de esos derechos", ha defendido.

En su intervención, García ha puesto el acento en "las mujeres, las señoras". "Se habla mucho de 'Perro' pero sabemos que somos las perras del mundo las que conseguimos que se hagan las cosas. Somos las perras del mundo las que vamos a frenar a los fascistas. Somos las perras del mundo las que protegeremos los derechos, las que protegemos nuestra camada y las camadas del futuro.

García ha enviado un mensaje al candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, para explicarle que "ni el feminismo ni la lucha por los derechos no se infunde por la placenta sino que construye, se mima, se cuida".

Por su parte, la diputada Tesh Sidi ha reivindicado el trabajo de Más Madrid durante la legislatura y ha defendido que la formación ha conseguido avances en materias como la revalorización de las pensiones, la vivienda, la sanidad universal o la ley ELA.

Asimismo, ha rechazado que el voto útil en las próximas elecciones sea el PSOE y ha defendido que "el tercer escaño en cada provincia" debe ser para el Frente Amplio, al considerar que es el que puede frenar a Vox. "El voto útil somos nosotras, las señoras, las migrantes, las saharauis y no las cayetanas", ha proclamado.