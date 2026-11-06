Irene Montero plantea bajar la edad de jubilación a 63 años y subir las pensiones mínimas y las no contributivas

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha planteado bajar la edad de jubilación a los 63 años y subir la pensiones mínimas y las no contributivas. Asimismo, ha defendido que el sistema de pensiones público "está perfectamente preparado".

Así se ha pronunciado durante su intervención en los Desayunos informativos de Europa Press para defender el carácter público de las pensiones frente a las tesis de la "motorierra de (Javier) Milei" por parte de la derecha, en referencia a posibles recortes.

La mandataria 'morada' ha criticado que la "privatización" de las pensiones haya sido "un consenso" entre el PP y PSOE en los últimos años. Además, Montero ha advertido de que la exigencia de Estados Unidos (EEUU) y la OTAN a los países de la Unión Europea de aumentar el gasto en defensa "va a salir fundamentalmente de la sanidad y las pensiones".

Es por ello que la candidata de Podemos ha abogado por "proteger las pensiones", ha denostado los modelos inspirados en el sistema de la denominada "mochila austriaca" y ha criticado que el líder de Vox, Santiago Abascal, se afana en esquivar hablar de sus planes para las pensiones aunque todo el mundo tiene claro lo que va a hacer.

"Vas a aplicar la motosierra", ha reprochado Montero a Abascal, para insistir en que ante estas políticas "una de las grandes prioridades" debe ser "acabar con la privatización" porque "las pensiones son un derecho público" y no "un negocio" ni una "responsabilidad individual".

PROPUESTAS "PROFUNDAMENTE CONSTITUCIONALES" PARA REPARTIR LA RIQUEZA

En materia laboral, Montero ha propuesto elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.800 euros mensuales y reducir la jornada de trabajo a 30 horas semanales, al considerar que los avances tecnológicos deben permitir una mejor distribución del empleo y más tiempo libre para la ciudadanía.

Asimismo, ha defendido prohibir la compra de viviendas con fines especulativos y permitir su adquisición únicamente cuando estén destinadas a residencia, además de incorporar al alquiler social las viviendas acumuladas por los fondos de inversión.

Por otro lado, ha tachado de "inconcebible" que la mayoría de la población de España "viva literalmente para pagar facturas" porque "todo el salario se lo llevan empresas que están haciendo negocio" con los derechos. Así, ha reiterado que el dinero "no desaparece" a final de mes sino que se va a las grandes empresas, de las que ha remarcado que "nunca antes habían acumulado tantos beneficios".

Por ello, Montero ha defendido que la propuesta política de Podemos se basa en que el dinero deje de estar "concentrado" arriba y que los precios dejen de subir porque el coste de la vida se come actualmente "los exiguos avances sociales" conseguidos.

"El dinero tiene que bajar. De arriba a las familias", ha ahondado la líder 'morada' y ha defendido que esta es una propuesta "profundamente constitucional" que se basa en el artículo 128 de la Carta Magna que señala "con rotunda y meridiana claridad" que "toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está al servicio del interés general".

"Ese artículo no se cumple en España en este momento. Al contrario, lo que estamos viendo es un gran robo, un saqueo de la riqueza que producen los trabajadores y las trabajadoras", ha insistido y ha criticado que actualmente los gobiernos "no tienen credibilidad" porque no consiguen "repartir la riqueza".