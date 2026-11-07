Familias madrileñas convocan un picnic reivindicativo en apoyo a la huelga educativa este domingo en el Paseo del Prado

Una persona con una pancarta con lema 'La profe luchando también está enseñando' durante una asamblea unitaria de profesores con motivo de la huelga educativa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Familias madrileñas han convocado para este domingo una jornada reivindicativa con picnic en apoyo a la huelga educativa y en defensa de la enseñanza pública, que tendrá lugar desde las 12 horas en la plaza de Murillo, en el Paseo del Prado.

La iniciativa, impulsada por la Confederación de AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (CONFAPA) junto a otras entidades integradas en la denominada Koordinadora de Familias, pretende visibilizar, bajo el lema 'Picnic de Familias por la Educación Pública', el respaldo de las familias a las reivindicaciones del profesorado y reclamar al Gobierno regional que se reúna "lo antes posible" con el comité de huelga.

"El objetivo de este Picnic es crear un espacio de encuentro no solo para familias, sino también para alumnado, profesorado, trabajadores de la enseñanza y ciudadanía en general, combinando la reivindicación social con actividades lúdicas, inclusivas y participativas, donde podamos mostrar nuestro apoyo a las demandas de los y las docentes que están estos días en huelga, ya que éstas también nos interpelan a las familias y al resto de la comunidad educativa", ha explicado el portavoz de la Koordinadora de Familias, Roberto Borda.

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

El programa, según recoge CONFAPA en un comunicado, arrancará a las 12 horas con diferentes talleres participativos, entre ellos 'Fotos por la Pública', elaboración de chapas reivindicativas, creación de pancartas cooperativas, 'Encesta por la Pública', un mural colectivo y actividades de pintacaras.

A las 13 horas se desarrollarán las actividades agrupadas bajo el nombre 'Juntas por la Pública', que incluirán un paracaídas colaborativo, pompas y la iniciativa 'Corazones por la Pública'. Posteriormente, a las 14 horas, tendrá lugar un picnic colectivo para el que los organizadores animan a los asistentes a llevar comida, manteles y material reivindicativo.

La programación finalizará a las 15.30 horas con un cuentacuentos inclusivo que se desarrollará simultáneamente en lengua oral y lengua de signos española (LSE). Además, durante toda la jornada permanecerá habilitado un 'Rincón de la Calma', concebido como un espacio tranquilo y adaptado para las personas que necesiten un entorno con menos estímulos.