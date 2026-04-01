Desarticulada una organización criminal dedicada al robo de vehículos por encargo para su posterior despiece

1074607.1.260.149.20260401090505 La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al robo de vehículos por encargo para su posterior despiece - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal por el presunto robo de 40 coches de gran potencia que posteriormente, muchos de ellos, eran despiezados para la venta a nivel internacional.

En la operación han sido detenidas nueve personas que sustrajeron los 40 turismos de alta gama, valorados en más de 1.600.000 euros, de los cuales ocho ya han sido entregados a sus legítimos propietarios.

La organización trasladaba los coches a talleres clandestinos de Toledo adoptando numerosas medidas de seguridad como la utilización de otro vehículo que realizaba labores de contravigilancia. Los líderes del entramado fueron detenidos 'in fraganti' cuando planeaban el siguiente asalto en el barrio de Barajas, según ha explicado la Policía en un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes de octubre a raíz del robo de un vehículo en el distrito madrileño de Latina lo que llevó a los investigadores a descubrir que podría existir una red criminal jerarquizada.

Dos de los principales miembros se encargaban de localizar y seleccionar los vehículos de interés, actuando tanto para la propia red como para otros grupos criminales que solicitaban modelos concretos. Para cometer los robos, los integrantes adoptaban numerosas medidas para dificultar su identificación, utilizando prendas como gorros, bragas de cuello y mascarillas.

Además, empleaban dispositivos técnicos altamente sofisticados capaces de neutralizar los sistemas electrónicos de seguridad de los vehículos. Gracias a estas herramientas, lograban acceder y arrancar los turismos sin causar daños visibles, lo que dificultaba tanto su detección como su recuperación.

Una vez sustraídos, los vehículos eran equipados con placas de matrícula falsas correspondientes a otros turismos de iguales características, con el objetivo de aparentar legalidad y evitar controles policiales. Posteriormente, eran trasladados a distintos puntos de la capital, donde permanecían enfriando durante al menos 24 horas para comprobar que no disponían de sistemas de geolocalización.

SE DESMONTABAN EN TOLEDO

Tras ese periodo, parte de los coches eran trasladados a municipios de la provincia de Toledo, donde eran desmontados en naves industriales y talleres clandestinos ubicados en zonas aisladas. Durante estos desplazamientos, los vehículos sustraídos circulaban acompañados por otros turismos que realizaban funciones de contravigilancia, controlando el entorno e incluso obstaculizando el tráfico para evitar posibles actuaciones policiales.

Una vez en destino, los vehículos eran despiezados para su posterior venta por piezas, generando importantes beneficios económicos ilícitos. Otra parte de los coches era vendida a otros grupos criminales para la comisión de otras actividades delictivas.

VÍNCULOS FAMILIARES ENTRE LOS DETENIDOS

El pasado mes se realizó un dispositivo que culminó con la realización de registros en cuatro naves industriales ubicadas en diferentes localidades de Toledo, donde se han localizado numerosos vehículos sustraídos, así como una gran cantidad de piezas procedentes de su despiece.

Como resultado, se ha procedido a la detención de nueve personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, falsedad documental, seguridad vial y dos homicidios imprudentes.

Se pudo constatar que la organización contaba con la existencia de vínculos familiares entre varios de ellos, lo que evidenciaba un alto grado de cohesión interna. Hasta el momento, se atribuye al grupo la sustracción de al menos 40 vehículos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.