Desarticulada una organización que dejó 500 víctimas de extorsión del sicario con anuncios falsos de servicios sexuales

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal acusada de coaccionar a más de 500 víctimas por medio de la conocida como extorsión del sicario, para lo que publicaban masivamente anuncios falsos de mujeres que ofrecían servicios sexuales en páginas de citas.

Una vez establecido el contacto telefónico, comenzaba la extorsión haciéndose pasar por el jefe del club, según la investigación de la Policía Nacional, que ha detectado una de las ramas, con base en Fuerteventura, dedicada a la trata de mujeres con fines sexuales. En concreto, ofertaba los datos de los clientes a cambio de 50 euros para su posterior extorsión.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, culminó con la detención de 38 personas por los delitos de extorsión, blanqueo de capitales, organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, maltrato animal y dos de ellos por trata de seres humanos y favorecimiento de la inmigración irregular

Se han realizado nueve registros, ocho en Valencia y uno en Fuerteventura, donde se ha logrado la liberación de tres mujeres y se han intervenido tres plantaciones de marihuana indoor, once gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 3.600 euros. Hay 40 detenidos y se calcula que el beneficio fue obtenido asciende a más de 500.000 euros.

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