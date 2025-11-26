Desarticulada una organización que favorecía la migración irregular entre Marruecos y Melilla con motos acuáticas

La Guardia Civil desarticula una organización que favorecía la migración irregular de Marruecos a Melilla con motos acuáticas - GUARDIA CIVIL

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se ha saldado con la detención de once personas por presuntamente favorecer la migración irregular desde Marruecos a Melilla, usando embarcaciones recreativas y motos náuticas.

La investigación, bautizada con el nombre de 'Leicho', ha supuesto "un golpe significativo contra las mafias que favorecen migración irregular", según ha informado la Guardia Civil al hacer balance de esta operación contra un entramado que ha generado "un grave peligro para la vida e integridad física de las víctimas".

El inicio de la investigación se remonta al mes de abril del año 2025, cuando la organización criminal adquirió embarcaciones recreativas y motos náuticas y comenzó a preparar el traslado de migrantes durante el verano.

Los agentes averiguaron que la organización criminal facilitó, entre mayo y julio, la entrada irregular por vía marítima de migrantes, operando entre las costas de Nador y Melilla, y por medio de las citadas embarcaciones, generando un beneficio económico próximo a los 200.000 euros.

Para ello, los patrones de las embarcaciones acudían a un punto de encuentro donde recogían a estas personas en las proximidades de la costa, "con riesgo para la vida de estas personas".

AUXILIO DE VÍCTIMAS Y AYUDA DE MARRUECOS

La investigación ha sido posible a partir de las detenciones de los patrones de las embarcaciones, del auxilio a las víctimas y gracias también al intercambio de información mantenido con las autoridades policiales marroquíes a través del Centro de Cooperación Policial (CCP) de Tánger (Marruecos).

Este instrumento permite y facilita el intercambio de información y la cooperación entre cuerpos policiales, especialmente en contextos transfronterizos, según ha destacado la Guardia Civil.

La fase de explotación, tutelada por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla, ha concluido con la detención de 11 personas en la ciudad autónoma, a los que se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

La operación se enmarca entre los objetivos contemplados por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.