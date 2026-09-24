Desmantelan otros dos pisos patera en Ceuta con 28 migrantes, tres de ellos menores

1119799.1.260.149.20260924123258 Archivo - Varios coches de la Policía Nacional se desplazan para trabajar en una macrooperación contra una red de tráfico de inmigrantes, Ceuta, (España), a 29 de marzo de 2021. El motivo de esta operación policial, llevada a cabo entre la península y Ceu - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Ceuta dos inmuebles utilizados presuntamente para ocultar a migrantes en situación irregular llegados a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, una actividad que habría generado más de 10.000 euros desde la crisis migratoria.

La operación desarrollada en las barriadas del Príncipe y de Loma Colmenar se ha saldado con tres detenidos y la localización de 28 personas, entre ellas tres menores de edad, según han informado desde la Policía Nacional.

La investigación ha permitido identificar dos viviendas empleadas como "pisos de seguridad" para albergar a migrantes durante su permanencia en la ciudad autónoma. Según las pesquisas policiales, los responsables obtenían beneficios económicos a cambio del alojamiento, una actividad que habría generado más de 10.000 euros desde la crisis migratoria del pasado verano.

Los inmuebles se encuentran en dos zonas periféricas caracterizadas por la existencia de construcciones de reducidas dimensiones, ampliaciones y dependencias anexas que dificultan la detección de este tipo de actividades.

CONSTRUCCIONES SIN CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Durante el operativo, los agentes localizaron a 28 migrantes en situación irregular. Uno de los inmuebles, situado en el Príncipe, era una construcción en obras de dos plantas que carecía de condiciones mínimas de habitabilidad.

En su interior, varias personas permanecían hacinadas sobre colchones distribuidos por el suelo en un espacio sin suministro de agua corriente, electricidad, cocina ni ventilación adecuada.

El segundo piso patera estaba ubicado en Loma Colmenar y también era utilizado para ocultar a migrantes en condiciones precarias mientras permanecían en Ceuta.

La investigación apunta a que ambos inmuebles eran gestionados por distintas personas encargadas de facilitar el acceso y la estancia de los migrantes a cambio de contraprestaciones económicas.

Los investigadores han constatado que las cantidades exigidas variaban en función de la capacidad económica de cada persona y de las características del espacio ocupado.

TRABAJOS PARA PAGAR EL ALOJAMIENTO

Además, las pesquisas han revelado que algunos de los ocupantes habrían abonado el alojamiento mediante trabajos de reforma, construcción o mejora de los propios inmuebles, en lugar de realizar pagos en efectivo.

Entre las 28 personas localizadas figuraban tres menores de edad. Tras comprobar su situación, la Policía activó los protocolos de protección correspondientes y coordinó su derivación a recursos asistenciales especializados, quedando bajo la tutela de los organismos competentes.

La operación se enmarca en los dispositivos desplegados por la Policía Nacional para combatir las redes y estructuras que se lucran con el alojamiento irregular de migrantes llegados a Ceuta tras la crisis migratoria del pasado verano.

La investigación ha contado con la colaboración de distintas unidades policiales de la costa andaluza y de servicios centrales, en coordinación con la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.