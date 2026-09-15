Destapan una presunta trama de contratación ilegal de inmigrantes en una peluquería de Ceuta

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) han destapado una presunta trama de contratación irregular de migrantes en una peluquería de Ceuta, en el marco de una intervención conjunta desarrollada este martes en dos establecimientos de la ciudad y que se ha saldado con el arresto provisional de dos inmigrantes que se encontraban trabajando sin autorización en uno de los locales.

Según fuentes policiales, los dos trabajadores llevaban aproximadamente un mes desempeñando su actividad laboral de manera irregular en la peluquería, ubicada en la barriada del Morro.

Ambos han sido trasladados por los agentes y se les ha iniciado el correspondiente expediente administrativo de extranjería, que puede derivar en una propuesta de expulsión o en una sanción económica, en función de las circunstancias de cada caso, según las fuentes consultadas.

La intervención se ha desarrollado durante la mañana de este martes a partir de las inspecciones rutinarias que realizan las fuerzas de seguridad en establecimientos de la ciudad para la prevención y detección de situaciones relacionadas con la inmigración irregular.

En el dispositivo han participado agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (UCESIC) de la Guardia Civil, junto con efectivos de la Policía Local y funcionarios de la Inspección de Trabajo.

TRABAJABAN DESDE HACE UN MES

Durante la actuación se ha constatado que los dos inmigrantes se encontraban trabajando en la peluquería desde hace un mes sin la correspondiente autorización, según las mismas fuentes.

El propietario del establecimiento se encuentra actualmente en busca y captura al hallarse en paradero desconocido. Las fuentes consultadas apuntan a que podría ser investigado por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por otro delito contra los derechos de los trabajadores por la contratación de los dos migrantes en situación irregular.

La investigación continúa abierta y la actuación sobre el responsable del establecimiento queda pendiente de su localización y puesta a disposición judicial.