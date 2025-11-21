Detenido un bróker por estafar 154.000 euros a siete personas y una empresa con inversiones falsas en Murcia

Archivo - Mano de un agente del grupo de investigación tecnológica GIT de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un bróker autorizado para inversiones en criptomonedas que regentaba un establecimiento legal en Murcia por estafar presuntamente 154.000 euros a siete personas y una entidad jurídica con inversiones ficticias de criptomonedas.

A finales de 2023, las víctimas fueron captadas para realizar inversiones en diferentes criptomonedas, atraídas con promesas de rendimientos extraordinariamente altos y rápidos, cuando en realidad se trataba de un producto de inversión ficticio, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Murcia.

El fraude se inició a través de un promotor de origen extranjero, que realizaría las operaciones a través de un bróker legal de criptomonedas instalado en un establecimiento comercial del centro de la ciudad de Murcia, quien aportaría sus conocimientos y reputación para dar apariencia de éxito y rentabilidad ante los inversores.

La investigación realizada en los últimos meses desde el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia permitió comprobar que se habría creado un entramado delictivo entre el promotor y el bróker autorizado para realizar inversiones en criptomonedas, a través de la modalidad de estafa mediante el sistema 'Ponzi'.

El esquema 'Ponzi' se basa en la captación de los primeros inversores por parte de los estafadores, cuyo dinero no sería destinado a la inversión inicialmente pactada, si no que a pagar pequeñas ganancias a los nuevos inversores que se irían incorporando al sistema. De esta forma, la práctica totalidad de lo invertido por las personas estafadas se convierte en beneficios para los implicados.

El pasado octubre, los investigadores procedieron a la detención de un hombre, que ejercía las funciones de bróker, imputándole un presunto delito de estafa en el que se habrían visto perjudicadas al menos siete personas físicas y una entidad jurídica, ascendiendo la cantidad estafada a 154.000 euros.

La investigación sigue abierta para poder localizar a otros implicados y perjudicados en los hechos.