Detenidos siete 'ultras' por incidentes en el play-off de ascenso entre el Real Oviedo y el Mirandés

Archivo - Agentes de la Policía Nacional visionando las cámaras de seguridad del estadio Carlos Tartiere en Oviedo. - CNP - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete 'ultras' por su presunta participación en los altercados contra el cuerpo policial en el 'play-off' de ascenso entre el Real Oviedo y el C.D. Mirandés de la pasada temporada, en los que un grupo de 'hooligans' causaron lesiones a dos agentes en los aledaños del Estadio Carlos Tartiere del equipo asturiano.

Según explica en un comunicado del cuerpo, los hechos se produjeron antes del encuentro, cuando el autobús del equipo local se acercaba al estadio. Entonces, los detenidos "trataron de apartar el vallado, golpearon y lanzaron objetos contundentes" a los policías, provocando que dos miembros de la Unidad de Intervención policial (UIP) sufrieran lesiones.

Cuatro de los acusados, detenidos en la capital asturiana, pertenecen al grupo ultra Oviedista 'Symmachiarii', mientras que los tres restantes --dos detenidos en Valladolid y uno en Madrid-- forman parte de 'Valladolid 1984', hermanados con los primeros.

Los arrestados están acusados de delitos de desórdenes públicos y atentados contra agente de la autoridad, además de la propuesta para sanción administrativa por infringir la ley contra la violencia en el deporte, la cual acarrea multas de hasta 60 mil euros, explica un comunicado de la Policía.