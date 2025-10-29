Diana Morant exige a Mazón "dignidad política" y explicar a las víctimas de la dana qué pasó hace un año

Archivo - La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante un pleno en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha pedido "dignidad política" al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y le ha exigido que "tome nota" de lo que piden las víctimas de la dana y les explique qué pasó hace un año.

Justo antes de entrar al Pleno de control en el Congreso, se le ha preguntado a Morant qué le debe España a las víctimas de aquella catástrofe en la que perecieron 237 personas hace justo un año.

"Desde luego les debe la explicación de lo que pasó el 29 de octubre (de 2024), que todavía no ha dado Mazón, y dignidad política", ha manifestado Morant, antes de reclamar al presidente valenciano que "tome nota" de lo que la gente le está pidiendo.

DECLARACIÓN INSTITUCIÓN PARA HACERSE "UN AUTOAPLAUSO"

Horas más tarde, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, la líder de los socialistas valencianos se ha referido a la declaración institucional que ha realizado Mazón este miércoles en el Palau de la Generalitat, que ha finalizado con aplausos de los allí presentes, entre ellos altos cargos del Consell valenciano, de diputaciones provinciales y alcaldes.

"Utiliza la institución para parapetarse, para autoconvocarse un autoaplauso, para darse él ese baño de masas, con los 160 cargos del Consell. Lo único que nos vuelve a decir es que el que es indigno de ser 'president' es él, pero también todo el PP de la Comunidad Valenciana", ha sentenciado.

Morant ha recordado que en ese acto han estado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, así como otros altos cargos y representantes de las tres provincias de la Comunidad.

En su opinión, ese aplauso demuestra que el PPCV "sigue del lado incorrecto en este momento" aplaudiendo a Mazón, mientras que "fuera de esas gruesas paredes del Palau de la Generalitat, lo que le espera a Mazón no son aplausos ni nada parecido".

En este sentido, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha acusado de ser "un colaborador necesario" para que el 'president' de la Generalitat siga en el cargo, porque "no es verdad" que no pueda cesarlo.

"Han sido muchísimas las ocasiones en las que Feijóo ha aplaudido y ha alabado el trabajo de Mazón, que se resume en irse de comida, hacer una sobremesa larga e irse de paseo. Todo eso con la información que no tenían los vecinos para protegerse", ha proseguido en su explicación.

La ministra socialista ha acusado al líder del PP de haber mentido el día que dijo estar "totalmente informado por Mazón", y le ha recordado que tendrá que dar explicaciones en la comisión del Congreso por la dana sobre los registros de llamadas que demuestran que él y el 'president' no estuvieron en contacto el 29 de octubre del año pasado.