Díaz descarta ser invitada a la Cumbre de la OTAN pero tendría una actitud institucional si se diera el caso

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha opinado que no contempla ser invitada a asistir a la Cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid, pues es un foro al que no acuden los ministros de Trabajo, aunque ha dicho que si se diera esa remota posibilidad hay que tener una posición "institucional siempre", dado que el acuerdo de coalición no cuestiona la permanencia de España en la Alianza Atlántica.

"No creo que me vayan a invitar. Es conocido que en las cumbres de la OTAN van los jefes de estado y los ministros de defensa", ha desglosado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, para recalcar también que su postura es conocida y su trayectoria política procede de IU, con una trayectoria "disidente" respecto a esta organización.

También ha recalcado que ella no negoció "ni para lo bueno y para lo malo" el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que se fraguó con la "presencia de España en la OTAN".

En consecuencia, ha indicado sobre esa posibilidad de ir a los actos de la cumbre que ella suele ser "bastante institucional", como corresponde a quien ostenta un cargo de responsabilidad pública.