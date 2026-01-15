Díaz insta a la UE a reaccionar ante la deriva de Trump y se muestra prudente sobre el envío de tropas a Groenlandia

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que Sumar esperará a que el Ministerio de Defensa esclarezca si quiere enviar o no tropas a Groenlandia para fijar posición al respecto. Eso sí, ha llamado a la UE a reaccionar ante la deriva del presidente norteamericano, Donald Trump.

En declaraciones a los medios tras mantener en Madrid un encuentro con responsables de supermercados cooperativos de España, Díaz ha desgranado que Defensa se ha mostrado prudente sobre esta opción y que cuando haya una propuesta por su parte, se van a pronunciar desde Sumar.

A su vez, ha dicho que le consta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando con el conjunto de la UE sobre la situación de Groenlandia, que se encuentra amenaza por las "agresiones" de Trump.

"Hay que actuar frente a los golpes que el presidente Trump está llevando adelante. No somos vasallos, ni somos un protectorado del señor Trump. Por tanto, lo que defiendo es que mi país, que ya lo está haciendo, reaccionemos y Europa también", ha comentado.

También ha señalado que le gustaría contar con la "complicidad" del PP en materia de política exterior y estará atenta a ver si su líder, Alberto Núñez Feijóo decide ponerse al lado del Gobierno tras el encuentro que mantendrá el próximo lunes con Sánchez.

"No manda Trump en el mundo. Mandan los ciudadanos y las ciudadanas votando. Por tanto, legitimidad y, desde luego, ninguna vulneración de la legalidad internacional como está cometiendo el señor Trump en el mundo", ha zanjado.