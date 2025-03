Díaz pide no acelerar el gasto en defensa al 2% y definir primero el modelo de seguridad de la UE: Solo beneficia a EEUU

Critica el plan de rearme de Bruselas y pide a la Comisión "calma" tras pedir a los ciudadanos un kit de seguridad ante riesgo de guerra

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su desacuerdo con acelerar el gasto en defensa hasta el umbral del 2% del PIB y pide definir primero el modelo de seguridad de la UE. Al respecto, ha alertado que llegar a esa cota de forma inmediata solo se puede hacer comprando armamento a Estados Unidos (EEUU) y eso va en la dirección contraria de la autonomía estratégica.

También ha asegurado que Europa cometerá un "gravísimo error" si reduce el debate sobre la seguridad al gasto militar, ha criticado el plan de rearme confeccionado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y ha reclamado a Bruselas que contribuya a la "calma", después de recomendar a los ciudadanos a tener un kit para 72 horas ante desastres naturales y guerras.

Díaz se ha expresado en estos términos durante su intervención en un foro organizado por 'Eldiario.es' bajo el lema 'Fondos Europeos V: Hacia la autonomía estratégica', para recetar que un debate tan complejo como el modelo de defensa europeo no se puede abordar con "respuestas simple", sino con "mirada larga", rigor y "sin trincheras".

Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró durante su comparecencia en el Congreso que cumplirá su compromiso para incrementar el gasto en Defensa y que además lo hará sin tocar "un céntimo" del gasto social mientras su Gobierno esté en pié. Además, ha indicado que en las próximas semanas se concretará la senda que tiene que seguir España para llegar al 2% del PIB en esta materia.

SI ACELERAMOS EL GASTO EN DEFENSA HAREMOS LO QUE QUIERE TRUMP

Mientras, Díaz ha subrayado que el anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy se comprometió a ese 2% del PIB de inversión en defensa, pero ante la actual situación geopolítica ha instado a no acelerar "el gasto en defensa sin saber para qué".

"Si lo hacemos de manera inmediata, solo podríamos cumplir con este mandato haciendo lo que quiere Donald Trump, que es comprarle el armamento a Estados Unidos", ha apuntado la ministra de Trabajo durante su intervención, para incidir en que seguir esa senda solo traerá lo que se quiere evitar, mayor dependencia estratégica de norteamérica.

CON LAS PRIORIDADES DEFINIDAS YA SE VERÁ EL PORCENTAJE DE GASTO

Por tanto, Díaz ha reivindicado pausar y definir claramente en qué se quiere concretamente destinar la inversión, aludiendo a que su posición es que se potencie el elemento social en materia de seguridad, se apueste por la soberanía energética, las posibles "guerras comerciales" y atender a las amenazas híbridas incrementando la ciberseguridad.

"¿Cuál es la línea correcta? Definir el modelo de seguridad y defensa que necesita nuestro país con seriedad, con rigor y sin trincheras, con debates serios y hacerlo de manera coordinada en Europa. Cuando tengamos ese modelo claro, ya decidiremos el 1% y el 2% y ya decidiremos si estamos ejecutando bien el presupuesto o si lo ejecutamos mal", ha ahondado.

Aparte, Díaz ha desgranado que no hace falta mucha explicación sobre el tiempo que se necesita para fabricar una fragata o una corbeta y que si se quiere urgir a llegar rápido a un 2% en defensa en el seno de la UE, Sumar está en desacuerdo porque solo puede implementarse si se recurre a la industria armamentística de EEUU.

"MÁS ARMAMENTO NO SIGNIFICA MÁS SEGURIDAD"

A su vez, Díaz ha enfatizado que "más armamento no significa más seguridad" y que cuando el presidente dice que no le gusta el término rearme tiene razón, pero que no se trata de una cuestión nominal sino de una reflexión a fondo sobre las líneas maestras sobre en qué pivota la autonomía estratégica del continente.

Por otro lado, ha reafirmado su visión crítica al plan de rearme de Úrsula von der Leyen, que impugna la idea de la Europa basada en el bienestar social.

"Si la propuesta que se lanza hoy desde la Comisión Europea es solamente, sin nada más, una propuesta de armamento, esto va en la dirección contraria al origen de la UE. Es más, alimenta los postulados de Trump, Miley, Meloni y Le Pen", ha enfatizado.

Por tanto, ha reclamado a Bruselas que aplique "mirada larga" y trabaje por una coordinación entre los presupuestos y capacidades militares que tienen los 27 países miembros de la UE. De hecho, ha afirmado que la UE necesita una "refundación" porque está claro que el nuevo presidente de EEUU "quiere quitarse a Europa de en medio".