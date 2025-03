Yolanda Díaz confía en la palabra de Sánchez sobre que no habrá recortes sociales con el aumento del gasto en defensa

Limita las discrepancias en la coalición al "plan de rearme" de la UE, que dice no es asunto meramente "nominal"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que confía en la palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dice que se subirá el gasto en defensa sin tocar el gasto social, y ha limitado las discrepancias en la coalición al "plan de rearme" de la Unión Europea, que en su opinión no es un asunto meramente "nominal".

"Sumar confía completamente en la palabra del presidente del Gobierno y sabe muy bien además, y se lo digo porque no puedo desvelar las conversaciones con el presidente, pero lo tengo claro que no va a haber recorte en absoluto y vamos a seguir continuando con la España social que necesitamos", ha afirmado en una entrevista en 'Las mañanas' de 'RNE', recogida por Europa Press.

Díaz ha subrayado que Sánchez siempre ha cumplido su palabra con los miembros del socio minoritario del Ejecutivo, y ha sostenido que las diferencias se limitan a lo que el explicitó el jefe del Gobierno la semana pasada en Bruselas al decir que no le gusta "la palabra rearme". "Yo he dicho en estos días que no va de una posición nominal", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que la posición de Sumar es contraria a un rearme y que primero hay que analizar "cuál es la política de defensa y de seguridad que necesita la Europa del siglo XXI" y después coordinar "las acciones de las políticas públicas", y no abogar por un incremento armamentística "sin coordinación" y que "no tiene ningún sentido".

EUROPA, EN UN 'SÁNDWICH' ENTRE WASHINGTON Y CHINA

"Europa está en un 'sándwich' entre Washington y China con problemas de productividad, ¿lo resolvemos armándonos? Yo creo que no, y esta es la posición de Sumar", ha proseguido, para después señalar que las prioridades deberían de ser otras como la inversión en la investigación que ha llevado al desarrollo de la fragata F-110, de creación española y con una "tecnología pionera".

En su opinión, invertir casi un punto más del PIB a la defensa supone cumplir "lo que quiere Trump", que es que Europa le compre armamento --aprovechando que no tiene capacidad para hacerlo por sí sola en poco tiempo--, con el fin de darle la vuelta al déficit comercial que tiene el país norteamericano con la Unión Europea.

"Sus formas son extravagantes, pero sabe muy bien lo que está haciendo. Tiene un competidor enorme que se llama Unión Europea y la quiere sacar de delante. La Europa del Airbus frente a Boeing es la que está cuestionando Trump y necesita compensar su déficit comercial a través de esta operación. Pero, por ser claros, el debate no va de presupuesto, es qué es lo que tenemos que hacer", ha concluido.

"SOMOS UN GOBIERNO SÚPER SÓLIDO"

En otro orden de cosas, al ser preguntada sobre si el Gobierno es sólido, Díaz ha respondido que "es súper sólido", y ha puesto como ejemplo países europeos como Francia, Alemania o Portugal donde los ejecutivos son más inestables.

Lo que sí es el gobierno de coalición, en su opinión, "es compuesto", porque el presidente del Gobierno es del Partido Socialista y ella represento a Sumar. "Si fuéramos lo mismo, tendríamos un único carne y, afortunadamente, no lo somos", ha zanjado.

Sobre la fragilidad parlamentaria en el Congreso, la vicepresidenta segunda ha admitido que la hay pero ha reivindicado que "los españoles y las españolas han votado bien", y va a respetar el resulto de los comicios del 23 de julio de 2023, les gusten "más o menos".