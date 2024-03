Díaz recuerda la "rabia" al conocer las "mentiras" del PP en el 20 aniversario de la tragedia

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recordado este lunes, en el 20 aniversario de los atentados yihadistas en Madrid, la "rabia" de la ciudadanía al conocer las "mentiras" del PP sobre los ataques.

"Hoy, 11M, se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país. Recuerdo la sensación de miedo, el silencio de las calles, la rabia al conocer las mentiras del PP y el orgullo de una ciudadanía que estuvo a la altura de las circunstancias. No olvidamos", ha señalado Díaz a través de su perfil en la red social X.

Tanto la ministra de Trabajo como la cuenta institucional de Sumar han publicado una imagen del 'skyline' de Madrid acompañada del siguiente mensaje: "No a la guerra. No a la mentira. No os olvidamos".

Tal día como hoy hace veinte años, un comando yihadista hizo estallar diez mochilas cargadas de explosivos en diferentes puntos de la línea de Cercanías C-2, que une la localidad madrileña de Alcalá de Henares con Atocha, dejando 192 víctimas mortales y más de 2.000 heridos.