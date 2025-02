Díaz reflexionará sobre si vuelve a ser candidata y cree que hay miembros en el Gobierno con posiciones neoliberales

No aspira a ningún cargo orgánico porque no tiene cualidades para ello y no le compete a ella decir si Irene Montero sirve de candidata

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que volverá a tener un debate consigo misma sobre repite como candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, dado que ahora está únicamente centrada en sus funciones en el Gobierno, y ha dejado claro que no volverá a tener cargos orgánicos en Sumar.

Por otro lado, ha opinado que hay miembros en el Gobierno, aludiendo al ala socialista, que considera neoliberales y ha reivindicado que ha tenido una "paciencia infinita" con el PSOE a la hora de negociar medidas de calado, como el compromiso de reducir la jornada laboral.

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, y a la cuestión de si sigue queriendo ser candidata a la Presidencia, Díaz ha respondido que es franca y ahora solo está volcada en sus tareas de vicepresidenta segunda, con la misión de sacar adelante los grandes proyectos de la legislatura del Ministerio de Trabajo para dar un "poco de esperanza" al país.

"Es verdad que tengo que tener un debate conmigo misma sobre lo que quiero hacer", ha declarado a continuación para agregar que cuando concurrió como cabeza de lista de Sumar en las elecciones del 23J ya tuvo una reflexión intensa al respecto.

De hecho, ha reconocido que entonces se le criticó, a veces "con razón", de que fue "despacio" a la hora de confirmar su candidatura y que tomó la determinación tarde. "Cuando tome esta decisión o qué quiero hacer en mi proyecto vital, desde luego lo haré público. Pero ahora mismo, es verdad, estoy centrada en la tarea que tengo", ha insistido.

NO LE COMPETE OPINAR SOBRE IRENE MONTERO

Preguntada por la hipótesis de que finalmente decidiera tras su reflexión personal no ser candidata electoral, Díaz ha asegurado que volvería "feliz" a su despacho de abogacía laboralista.

Respecto a si la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, quien en su día denunció junto a su partido haber sido vetada de las listas al 23J, sirve como candidata, Díaz ha contestado que no le compete a ella "ni mucho menos" pronunciarse al respecto.

Además, Díaz ha sentenciado que no va a aspirar en ningún caso a la coordinadora general de Sumar de cara a la segunda asamblea estatal de la formación, ni tampoco quiere ostentar ningún cargo orgánicos en partidos.

EL ESPACIO TIENE QUE REINVENTARSE

"Eso creo que toda España lo sabe", ha enfatizado para añadir, acto seguido, que a ella nunca le han gustado las responsabilidades orgánicas de las formaciones, una tarea importantísima pero para las que no tiene cualidades. "No soy la persona adecuada para ello", ha reafirmado.

Al hilo, Díaz ha destacado que los partidos políticos son "claves" para una sociedad democrática y ha reiterado que es partidaria de reeditar la unidad entre formaciones de la izquierda alternativa, como pasó el 23J, pese a la ruptura entre Podemos y Sumar.

"Creo que esto es lo que hay que hacer", ha diagnosticado la vicepresidenta segunda, quien ha disertado también que los espacios políticos deben "reinventarse", una tarea que le toca ahora a Sumar, que de cara a su asamblea tiene que "redefinirse" para conseguir dar "esperanza" a la ciudadanía progresista.

Mientras, Díaz ha proclamado que el choque que tuvo con el titular de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la reducción de jornada está ya cerrado, tras la aprobación de la medida ayer en el Consejo de Ministros. Además, ha dicho que tiene una magnífica relación con él y que las diferencias nunca son de carácter personal, sino política.

LAS POSTURAS SOCIALISTA SE DEMUESTRAN CON HECHOS

También ha comentado que las grandes reformas, como la Ley Raiders, entrañan negociaciones "complejísimas" también en el seno del Ejecutivo, y ha especificado que con la reducción de jornada el PSOE "no estaba convencido" ya a la hora de sellar el pacto para el Gobierno de coalición.

"Ahora el debate está cerrado", ha agregado para ensalzar que ha tenido una paciencia "infinita" con su socio en este tipo de negociaciones.

Luego y a la pregunta de si hay posiciones neolibreales en el ala socialista del Ejecutivo, ha respondido que "sin lugar a dudas". Repreguntada sobre que los miembros del PSOE se definen como socialistas, ha agregado que los debates nominales son interesantes, pero que "uno demuestra quién es con lo que hace".