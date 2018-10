Díez (UPyD): "Siempre nos fueron mucho mejor los resultados que las encuestas"

Publicado 27/04/2015 16:29:29 CET

Defiende la unidad fiscal y la revisión de la financiación para plantear "un sistema justo, equitativo y común para toda España"

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha afirmado este lunes que a la formación "nunca" le "fueron bien" los sondeos sobre intención de voto. "Siempre nos fueron mucho mejor los resultados que las encuestas", ha aseverado.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un almuerzo de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), junto con la candidata de la formación a la Presidencia de la Generalitat, Alicia Andújar, a preguntas acerca de sus expectativas de cara a los próximos comicios.

"Si hubiéramos hecho caso de las encuestas, no nos hubiéramos presentado ni siquiera la primera vez". "Yo no hubiera salido elegida diputada en el año 2008 porque nos pasaba una cosa parecida a lo que nos está ocurriendo ahora, ni las encuestas nos daban expectativa ni los bancos nos daban crédito", ha subrayado.

Díez ha remarcado que "era exactamente lo mismo que ahora, ni expectativa en las encuestas ni crédito en los bancos" y que, al igual que entonces tuvieron que "salir a la calle a pedir a los ciudadanos" ayuda para la campaña e hicieron "unos bonos que se convertían en préstamos" y que luego devolvieron, ahora están "reforzando la cuenta de donaciones porque hay muchos ciudadanos que se acercan a la sede" para preguntar cómo pueden ayudarles.

De hecho, ha asegurado que tienen "plena confianza en que los ciudadanos valorarán" lo realizado por la formación y lo que quieren "seguir haciendo". "Somos un partido nuevo, joven, siete años y medio, pero hemos estado ya en algunas instituciones y la gente nos puede juzgar por nuestro trabajo", ha agregado.

En este sentido, ha defendido que es "un partido que dice lo que va a hacer y lo hace", que se toma el programa electoral como "un contrato, y lo cumple", y que "ha demostrado, desde las instituciones, que cuando está dentro los corruptos y los despilfarradores lo tienen mucho peor, no sólo porque los controlamos y perseguimos --ha precisado--, sino porque les afeamos su conducta y estas cosas son una garantía para los ciudadanos".

"ENTRE EL 30 Y EL 40% NO TIENE DECIDIDO SU VOTO"

Díez ha destacado que "en todas las encuestas sale como dato significativo que hay un porcentaje, entre el 30 y el 40 por ciento, que no tiene decidido su voto a pesar de lo poco que falta para el día de las elecciones", a lo que ha agregado: "Yo pienso que los ciudadanos, en defensa propia, votarán a UPyD".

Ante las afirmaciones del presidente de AVE, Vicente Boluda, de que, como en todos los encuentros con candidatos, esperan conocer sus propuestas en materias como fiscalidad, Díez ha remarcado que UPyD "tiene una posición común en toda España" y considera que, "en un país en el que ya se pagan demasiados impuestos, pero hay que equilibrar la balanza" y la deuda, "no solamente hay que recaudar más o en aquello en lo que se deba recaudar, sino malgastar cero".

"SOBRAN MUCHAS INSTITUCIONES SUPERFLUAS"

A su juicio, "sobran muchas instituciones que son superfluas, en las que se va una cantidad de dinero absolutamente inaceptable", y "hace falta fusionar municipios, suprimir Diputaciones provinciales y entes superfluos que han aflorado por toda España como los champiñones cuando llueve, y conseguir muchos ingresos por esa vía", además de "ser progresivo en el impuesto también".

Desde UPyD defienden "la unidad de mercado también fiscal dentro de España" y "la supresión del concierto vasco y el aforamiento navarro", al considerar que "la ruptura de la unidad fiscal es como levantar fronteras dentro del país, es malo para la competitividad fiscal, para las empresas, para los ciudadanos y para España".

"No nos parece de recibo que por ser vasco, --y yo lo soy, añade-- paguemos menos impuestos que por ser valenciano", ha afirmado Díez, quien mantiene que "esa disfunción fiscal no se puede agrandar con Cataluña, aunque no le llamen concierto".

FINANCIACIÓN "BIEN CALCULADA" Y "SIN PRIVILEGIOS"

Así, desde UPyD reivindican "una financiación adecuada para las comunidades autónomas, bien calculada, para que todas puedan ejercer en condiciones las competencias que les son propias" y, además, "sin privilegios para nadie".

En cuanto a la situación de la Comunitat, ha afirmado que esta autonomía, "junto con alguna otra comunidad autónoma, está mal financiada", y ha criticado que "se hizo un acuerdo de financiación para poner contentos a los nacionalistas catalanes, que no se quedaron contentos, y estropearon más un sistema injusto", que "perjudica a los ciudadanos" que viven en la Comunitat.

Según Díez, "hay que revisar la financiación" y plantear "un sistema justo, equitativo y común para toda España", que "garantice que los derechos básicos puedan ser financiados en condiciones de calidad y de igualdad en cualquier lugar de España".

Preguntada por el Corredor Mediterráneo, ha cedido la palabra a Andújar, quien ha indicado que pretenden que "las infraestructuras sean rentables y estén al servicio de los ciudadanos" y que este eje reportará "mejor acceso a Europa". Díez, repreguntada por esta cuestión, ha remarcado que UPyD "defiende lo mismo en toda España" y su posición es que "uno de los sitios donde no hay que ahorrar es en infraestructuras productivas en lo económico y en lo social y este eje es imprescindible para España, no sólo para Valencia".