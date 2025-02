Dignidad y Justicia denuncia que una exposición en el Parlamento de Navarra "exalta el terrorismo de ETA"

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha denunciado este lunes que una exposición en el Parlamento de Navarra "exalta el terrorismo de ETA" y "atenta contra la memoria de las víctimas".

En un comunicado, DyJ ha informado de que la exhibición que acoge el Parlamento navarro desde el 4 de febrero está "organizada por el sindicato proetarra LAB y auspiciada por el Partido Socialista" y se desarrolla en paralelo a la conmemoración del Día de la Memoria de los Desplazados Forzosos.

"Muestra en concreto carteles a favor de los presos de ETA y proclamas con burlas explícitas a figuras como la ex presidenta de Navarra, Yolanda Barcina; el ex secretario del PSN, Roberto Jiménez; la ex delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba y el expresidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarria; todos ellos amenazados por ETA", indica DyJ.

Por este motivo, la asociación que preside Daniel Portero se dirige a la presidenta de Navarra, María Chivite, a la que reprocha que haya "autorizado la celebración de este tipo de exposiciones en una institución pública".

También se detiene en el pasado del sindicato LAB y del que fuera su secretario general, Rafa Díez Usabiaga, para recordar que "fue condenado a seis años de prisión por pertenecer a ETA en el 'caso Bateragune". Por este motivo, DyJ ha subrayado "los vínculos que históricamente ha tenido este sindicato con KAS, la organización que controlaba el aparato político de ETA".