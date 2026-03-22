Dignidad y Justicia denuncia que la semilibertad de Anboto es "el resultado del pacto entre PSOE y Bildu"

Archivo - La exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto' y una de las voces del video que anunció la disolución de la banda terrorista, minutos antes del comienzo de un juicio. En Madrid, a 8 de julio de 2020. - Pool - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dignidad y Justicia ha denunciado que la concesión del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, es "el resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa".

Así lo ha expresado la asociación, que también ha aseverado que el Gobierno vasco "ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo".

"La semilibertad de Anboto se produce después de la que ha sido concedida a otra treintena de terroristas, entre los que se encuentra el exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. Todos estos terceros grados encubiertos solo reflejan que el Estado de Derecho no funciona, que la reinserción es mentira y que existe un pacto entre Bildu y el PSOE que parece estar por encima de la ley, de las víctimas del terrorismo, de la democracia y de los ciudadanos", ha subrayado la organización en un comunicado.

SIGUE INVESTIGADA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Asimismo, ha denunciado que la exjefa de ETA acceda a la semilibertad pese a estar investigada en la Audiencia Nacional (AN) en causas relacionadas con una decena de asesinatos sin resolver, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Pedro Antonio Blanco, Gregorio Ordóñez, Silvia Martínez Santiago, José Francisco Querol y Jesús María Pedrosa.

La asociación ha señalado además que la exdirigente etarra, condenada a 717 años de prisión por su participación en 14 asesinatos, no ha aportado información para esclarecer los crímenes sobre los que tiene conocimiento, requisito que, como explica Dignidad y Justicia, la ley establece como condición para la concesión de cualquier beneficio penitenciario.

Desde que Iparraguirre asumió la jefatura de ETA en marzo de 1992, tras la detención de la cúpula de Bidart, la organización cometió 33 asesinatos que permanecen sin resolver "sobre los que ella tiene seguro información sensible para colaborar en su esclarecimiento", como ha subrayado Dignidad y Justicia.

"Los etarras salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia. Hay 376 casos sin resolver en la Audiencia Nacional y ninguno de los terroristas que han sido liberados ha ayudado a avanzar lo más mínimo en estas investigaciones estancadas", ha lamentado la asociación.