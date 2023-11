Dignidad y Justicia pide al juez de 'Tsunami' que envíe la causa al Supremo por los aforados Puigdemont y Wagensberg

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont durante la sesión plenaria en el Parlamento Europeo en la que la Eurocámara ha suspendido su inmunidad, en Bruselas (Bélgica), a 9 de marzo de 2021. El pleno del Parlamento europeo - Benoit Doppagne - Europa Press - Archivo

Señala que el auto recoge acciones de la plataforma que tuvieron carácter trasnacional



MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha solicitado al instructor de la causa de 'Tsunami Dremocràtic', Manuel García Castellón, que envíe la investigación al Tribunal Supremo (TS) al entender que es el tribunal competente porque existe indiciariamente responsabilidad penal tanto del diputado del parlament Rubén Wagensberg como del expresidente catalán --y eurodiputado-- Carles Puigdemont.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se pide así al instructor que remita exposición razonada a la Sala de lo Penal del Supremo y apunta que el auto de 6 de noviembre del juez por el que acordaba imputar a una decena de personas por un presunto delito de terrorismo, incluida la secretaria general de ERC, Marta Rovira, apuntaba a que las acciones impulsadas por la plataforma "traspasaron el ámbito propio de Cataluña".

Añade que incluso en alguna ocasión tuvo "carácter trasnacional" porque se desplegaron "acciones delictivas contra infraestructuras críticas terrestres como fue el bloqueo del paso fronterizo de la Junquera, con el corte de la AP-7, una de las principales líneas de comunicación terrestre entre España y Francia, produciendo sus efectos delictivos en ambos países".

Así, y dado que en la investigación se indaga en el papel de Wagensberg y Puigdemont, "la competencia para conocer de su instrucción y enjuiciamiento estaría atribuida a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", con base en el artículo 57.2 de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Apunta que ese artículo especifica que en las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero fuera del territorio de Cataluña "la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

DyJ respalda su tesis sobre la competencia del Supremo en un auto de 2017 del propio alto tribunal que especificaba que era competente para juzgar el 'procés' aludiendo a ese mismo artículo del Estatut catalán y al lugar de comisión del hecho delictivo.

FALTA DE NORMA INTERNA O EUROPEA

Por otro lado, sobre la competencia del Supremo para conocer la causa respecto al expresidente Puigdemont atendiendo a que es eurodiputado, se apoya en jurisprudencia de la propia Sala de lo Penal ante la falta de norma interna en el derecho español o europeo que regule el aforamiento de los europarlamentarios.

"Pero, el derecho europeo (...) no determina el aforamiento de los europarlamentarios, y en la interpretación razonable y razonada de las normas internas vigentes, que son las que regulan esos aspectos de la competencia de cada órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, invariablemente, al menos desde el auto de 3 de setiembre de 1990, Recurso 780/1990, ha venido afirmando su competencia para conocer de las causas penales incoadas contra miembros nacionales del Parlamento Europeo", recoge el escrito parafraseando una decisión del Supremo.

Sobre los imputados no aforados, DyJ explica que dado que de lo instruido se advierte "una conexión material inescindible entre los investigados no aforados con las personas aforadas", hace "necesaria e insalvable" la atracción de la competencia hacia el Supremo también de los hechos ejecutados por los investigados no aforados.